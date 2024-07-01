https://ria.ru/20240701/izrail-1956557941.html

Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа

Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа - РИА Новости, 01.07.2024

Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа

Порядка 20 снарядов были выпущены палестинскими радикалами с юга сектора Газа по Израилю в понедельник утром, часть из которых была перехвачена, данных о... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:49

2024-07-01T09:49

2024-07-01T09:49

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Порядка 20 снарядов были выпущены палестинскими радикалами с юга сектора Газа по Израилю в понедельник утром, часть из которых была перехвачена, данных о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в населенных пунктах вблизи сектора Газа, было обнаружено около 20 снарядов, выпущенных из района Хан-Юниса. Несколько снарядов были перехвачены, а некоторые упали на юге Израиля. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении. Военные добавили, что ведут артиллерийский огонь по источникам пуска снарядов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20231216/gaza-1916212949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году