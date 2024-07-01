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Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа - РИА Новости, 01.07.2024
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09:49 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/izrail-1956557941.html
Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа
Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа - РИА Новости, 01.07.2024
Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа
Порядка 20 снарядов были выпущены палестинскими радикалами с юга сектора Газа по Израилю в понедельник утром, часть из которых была перехвачена, данных о... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:49
2024-07-01T09:49
в мире
израиль
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россия
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Порядка 20 снарядов были выпущены палестинскими радикалами с юга сектора Газа по Израилю в понедельник утром, часть из которых была перехвачена, данных о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в населенных пунктах вблизи сектора Газа, было обнаружено около 20 снарядов, выпущенных из района Хан-Юниса. Несколько снарядов были перехвачены, а некоторые упали на юге Израиля. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении. Военные добавили, что ведут артиллерийский огонь по источникам пуска снарядов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа

ЦАХАЛ: палестинские радикалы выпустили по Израилю около 20 снарядов

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Порядка 20 снарядов были выпущены палестинскими радикалами с юга сектора Газа по Израилю в понедельник утром, часть из которых была перехвачена, данных о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в населенных пунктах вблизи сектора Газа, было обнаружено около 20 снарядов, выпущенных из района Хан-Юниса. Несколько снарядов были перехвачены, а некоторые упали на юге Израиля. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.
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Военные добавили, что ведут артиллерийский огонь по источникам пуска снарядов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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