Армия Израиля зафиксировала пуск порядка 20 снарядов с юга сектора Газа
ЦАХАЛ: палестинские радикалы выпустили по Израилю около 20 снарядов
© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Порядка 20 снарядов были выпущены палестинскими радикалами с юга сектора Газа по Израилю в понедельник утром, часть из которых была перехвачена, данных о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в населенных пунктах вблизи сектора Газа, было обнаружено около 20 снарядов, выпущенных из района Хан-Юниса. Несколько снарядов были перехвачены, а некоторые упали на юге Израиля. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что ведут артиллерийский огонь по источникам пуска снарядов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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