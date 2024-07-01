https://ria.ru/20240701/istochnik-1956531121.html
Источник описал отношение к РФ политика, назначенного кронпринцем Кувейта
Источник описал отношение к РФ политика, назначенного кронпринцем Кувейта - РИА Новости, 01.07.2024
Источник описал отношение к РФ политика, назначенного кронпринцем Кувейта
Назначенный месяц назад наследным принцем Кувейта политик Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах имеет большой опыт работы на международной арене и настроен на... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T01:03
2024-07-01T01:03
2024-07-01T05:51
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Назначенный месяц назад наследным принцем Кувейта политик Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах имеет большой опыт работы на международной арене и настроен на развитие отношений с Россией, сказал РИА Новости дипломатический источник.Эмир Кувейта Мишааль Аль Халед Аль Джабер Ас Сабах 1 июня определился с кандидатурой кронпринца, на размышление у него ушло более полугода. "Его выбор — шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах. Это назначение, предположительно, сделанное по согласованию с советом видных членов правящей семьи ас-Сабах, стало своего рода неожиданностью. С момента прихода к власти эмира в декабре 2023 года среди кувейтцев и аналитиков росли слухи о том, что он попытается назначить на пост одного из своих собственных сыновей. Вместо этого он обратился к более опытному Сабаху аль-Халеду, дипломату со стажем, министру иностранных дел в 2011–2019 годах и премьер-министру в 2019–2022 годах. Этот шаг во многом противоречит тенденциям в странах Персидского залива, из чего можно сделать вывод, что Кувейт, возможно, снова пойдет собственным путем, по крайней мере, относительно преемственности власти", — сказал источник. Он отметил, что Сабах аль-Халед — не сын эмира и даже не внук. Он происходит от совершенно другой семейной линии, отдельной от линий Салем и Джабер, которые делили власть. Долгое время считалось, что эта родословная лишила его шансов на власть, и что обход старших членов более могущественной линии Джабер был бы слишком спорным."Интересно видеть, как наследным принцем становится непрямой потомок. Назначая Сабаха аль-Халеда своим преемником, эмир Мишааль обошел не только своих сыновей Ахмеда (53 года) и Талала (37 лет), но и многих других претендентов среди потомков Ахмеда аль-Джабера, двоюродных братьев различного возраста. В их число входят два бывших премьер-министра — Нассер аль-Мохаммед (84 года) и Ахмед ан-Наваф (68 лет), а также недавний министр обороны Ахмед аль-Фахад (60 лет). Тем не менее, все эти варианты были проблематичными. Ярлык "коррупции" стал прикрепляться к ним либо через разоблачения и народный протест, либо через самого эмира", — рассказал источник. Как указал собеседник агентства, в результате консультаций эмира с видными членами семьи ас-Сабах проявилось его стремление к компромиссу. При этом назначение Сабаха аль-Халеда соответствует еще одному очень важному критерию монархического отбора: пригодности к правлению."Это может указывать, что правящая семья уделяет особое внимание квалификации или опыту наряду с происхождением. Назначенный кронпринцем имеет колоссальный опыт работы на международной арене, много лет возглавлял МИД Кувейта, был премьер-министром. Имеет широкие контакты в международных политических и бизнес-элитах. Положительно относится к развитию отношений с Россией, имел прочные рабочие контакты с российскими коллегами", — указал источник.В частности, по его словам, кронпринц хорошо знает дело осужденной в Кувейте российской предпринимательницы Марии Лазаревой, он был на встрече с эмиром Кувейта в марте 2019 года, когда эмир Сабах ас-Сабах обещал помиловать российскую гражданку после решения судов, и сам также подтверждал это желание.Согласно традиции и конституции Кувейта, правителями эмирата становились только потомки Мубарака ас-Сабаха, который занимал пост эмира с 1896 по 1915 годы. В течение многих десятилетий власть попеременно чередовалась между двумя сыновьями Мубарака и их потомками, линиями Джабер и Салем. Однако с 1977 года за исключением Саада аль-Абдаллы ас-Сабаха, назначенного и почти сразу смещенного в 2006 году из-за неспособности править, Кувейтом руководят сыновья Ахмеда аль-Джабера. Эта традиция продолжалась, несмотря на преклонный возраст братьев.Согласно конституции Кувейта кандидатуру наследного принца должно было одобрить Национальное собрание, но незадолго до назначения наследника эмир объявил о роспуске парламента и приостановке действия некоторых положений основного закона на срок не более четырех лет, в результате чего полномочия парламента перешли эмиру и кабинету министров.
https://ria.ru/20231216/emir-1916183261.html
https://ria.ru/20231220/kuveyt-1916877677.html
https://ria.ru/20231103/lavrov-1907150135.html
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в мире, справки, кувейт, россия, персидский залив, мария лазарева
В мире, Справки, Кувейт, Россия, Персидский залив, Мария Лазарева
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Назначенный месяц назад наследным принцем Кувейта политик Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах имеет большой опыт работы на международной арене и настроен на развитие отношений с Россией, сказал РИА Новости дипломатический источник.
Эмир Кувейта Мишааль Аль Халед Аль Джабер Ас Сабах 1 июня определился с кандидатурой кронпринца, на размышление у него ушло более полугода.
"Его выбор — шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах. Это назначение, предположительно, сделанное по согласованию с советом видных членов правящей семьи ас-Сабах, стало своего рода неожиданностью. С момента прихода к власти эмира в декабре 2023 года среди кувейтцев и аналитиков росли слухи о том, что он попытается назначить на пост одного из своих собственных сыновей. Вместо этого он обратился к более опытному Сабаху аль-Халеду, дипломату со стажем, министру иностранных дел в 2011–2019 годах и премьер-министру в 2019–2022 годах. Этот шаг во многом противоречит тенденциям в странах Персидского залива, из чего можно сделать вывод, что Кувейт, возможно, снова пойдет собственным путем, по крайней мере, относительно преемственности власти", — сказал источник.
Он отметил, что Сабах аль-Халед — не сын эмира и даже не внук. Он происходит от совершенно другой семейной линии, отдельной от линий Салем и Джабер, которые делили власть. Долгое время считалось, что эта родословная лишила его шансов на власть, и что обход старших членов более могущественной линии Джабер был бы слишком спорным.
"Интересно видеть, как наследным принцем становится непрямой потомок. Назначая Сабаха аль-Халеда своим преемником, эмир Мишааль обошел не только своих сыновей Ахмеда (53 года) и Талала (37 лет), но и многих других претендентов среди потомков Ахмеда аль-Джабера, двоюродных братьев различного возраста. В их число входят два бывших премьер-министра — Нассер аль-Мохаммед (84 года) и Ахмед ан-Наваф (68 лет), а также недавний министр обороны Ахмед аль-Фахад (60 лет). Тем не менее, все эти варианты были проблематичными. Ярлык "коррупции" стал прикрепляться к ним либо через разоблачения и народный протест, либо через самого эмира", — рассказал источник.
Как указал собеседник агентства, в результате консультаций эмира с видными членами семьи ас-Сабах проявилось его стремление к компромиссу. При этом назначение Сабаха аль-Халеда соответствует еще одному очень важному критерию монархического отбора: пригодности к правлению.
"Это может указывать, что правящая семья уделяет особое внимание квалификации или опыту наряду с происхождением. Назначенный кронпринцем имеет колоссальный опыт работы на международной арене, много лет возглавлял МИД Кувейта, был премьер-министром. Имеет широкие контакты в международных политических и бизнес-элитах. Положительно относится к развитию отношений с Россией, имел прочные рабочие контакты с российскими коллегами", — указал источник.
В частности, по его словам, кронпринц хорошо знает дело осужденной в Кувейте российской предпринимательницы Марии Лазаревой, он был на встрече с эмиром Кувейта в марте 2019 года, когда эмир Сабах ас-Сабах обещал помиловать российскую гражданку после решения судов, и сам также подтверждал это желание.
Согласно традиции и конституции Кувейта, правителями эмирата становились только потомки Мубарака ас-Сабаха, который занимал пост эмира с 1896 по 1915 годы. В течение многих десятилетий власть попеременно чередовалась между двумя сыновьями Мубарака и их потомками, линиями Джабер и Салем. Однако с 1977 года за исключением Саада аль-Абдаллы ас-Сабаха, назначенного и почти сразу смещенного в 2006 году из-за неспособности править, Кувейтом руководят сыновья Ахмеда аль-Джабера. Эта традиция продолжалась, несмотря на преклонный возраст братьев.
Согласно конституции Кувейта кандидатуру наследного принца должно было одобрить Национальное собрание, но незадолго до назначения наследника эмир объявил о роспуске парламента и приостановке действия некоторых положений основного закона на срок не более четырех лет, в результате чего полномочия парламента перешли эмиру и кабинету министров.