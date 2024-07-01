https://ria.ru/20240701/gruzoviki-1956734418.html

Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу

Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу - РИА Новости, 01.07.2024

Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу

Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:44

2024-07-01T19:44

2024-07-01T19:44

в мире

польша

украина

россия

сергей деркач

денис шмыгаль

евросоюз

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры Украины Сергей Деркач. Таможенная служба Украины ранее в понедельник сообщала, что Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки. "Возобновляется пропуск грузовиков в Польшу. Польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками. Таможенная и пограничная службы Польши не будут требовать никаких разрешений на двусторонние перевозки. Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу", могут беспрепятственно пересекать границу", - написал Деркач в социальной сети Facebook*Деркач добавил, что движение возобновилось на пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице", "Угринов – Долгобичев", "Краковец – Корчева". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется и на других. Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам евросоюза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950689463.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950577070.html

польша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина, россия, сергей деркач, денис шмыгаль, евросоюз