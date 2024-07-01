https://ria.ru/20240701/gruzoviki-1956734418.html
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу - РИА Новости, 01.07.2024
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:44
2024-07-01T19:44
2024-07-01T19:44
в мире
польша
украина
россия
сергей деркач
денис шмыгаль
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_0:21:3018:1719_1920x0_80_0_0_a06ecbc4cc8e3887679d05f29ba24b09.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры Украины Сергей Деркач. Таможенная служба Украины ранее в понедельник сообщала, что Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки. "Возобновляется пропуск грузовиков в Польшу. Польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками. Таможенная и пограничная службы Польши не будут требовать никаких разрешений на двусторонние перевозки. Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу", могут беспрепятственно пересекать границу", - написал Деркач в социальной сети Facebook*Деркач добавил, что движение возобновилось на пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице", "Угринов – Долгобичев", "Краковец – Корчева". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется и на других. Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам евросоюза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950689463.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950577070.html
польша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_b3e2697bd6f75b4f953fac3975edd118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, россия, сергей деркач, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Россия, Сергей Деркач, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу
Деркач: Польша возобновила пропуск грузовиков без спецразрешений на перевозки
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Таможенная служба Украины ранее в понедельник сообщала, что Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки.
«
"Возобновляется пропуск грузовиков в Польшу. Польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками. Таможенная и пограничная службы Польши не будут требовать никаких разрешений на двусторонние перевозки. Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу", могут беспрепятственно пересекать границу", - написал Деркач в социальной сети Facebook*
Деркач добавил, что движение возобновилось на пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице", "Угринов – Долгобичев", "Краковец – Корчева". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется и на других.
Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам евросоюза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.