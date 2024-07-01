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Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу - РИА Новости, 01.07.2024
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19:44 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/gruzoviki-1956734418.html
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу - РИА Новости, 01.07.2024
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:44
2024-07-01T19:44
в мире
польша
украина
россия
сергей деркач
денис шмыгаль
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры Украины Сергей Деркач. Таможенная служба Украины ранее в понедельник сообщала, что Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки. &quot;Возобновляется пропуск грузовиков в Польшу. Польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками. Таможенная и пограничная службы Польши не будут требовать никаких разрешений на двусторонние перевозки. Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно &quot;транспортному безвизу&quot;, могут беспрепятственно пересекать границу&quot;, - написал Деркач в социальной сети Facebook*Деркач добавил, что движение возобновилось на пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице", "Угринов – Долгобичев", "Краковец – Корчева". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется и на других. Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам евросоюза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950689463.html
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в мире, польша, украина, россия, сергей деркач, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Россия, Сергей Деркач, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков через границу

Деркач: Польша возобновила пропуск грузовиков без спецразрешений на перевозки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины и Польши
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Польша возобновила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщил в понедельник заместитель главы мининфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Таможенная служба Украины ранее в понедельник сообщала, что Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки.
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«

"Возобновляется пропуск грузовиков в Польшу. Польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками. Таможенная и пограничная службы Польши не будут требовать никаких разрешений на двусторонние перевозки. Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу", могут беспрепятственно пересекать границу", - написал Деркач в социальной сети Facebook*

Деркач добавил, что движение возобновилось на пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Нижанковичи – Мальховице", "Угринов – Долгобичев", "Краковец – Корчева". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется и на других.
Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам евросоюза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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