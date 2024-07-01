https://ria.ru/20240701/gosposhliny-1956358731.html

Изменение госпошлин за выдачу документов с 1 июля 2024 года

Изменение госпошлин за выдачу документов с 1 июля 2024 года - РИА Новости, 01.07.2024

Изменение госпошлин за выдачу документов с 1 июля 2024 года

Первого июля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, касающиеся сборов за оформление загранпаспортов нового образца и миграционных документов. Значительнее РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:30

2024-07-01T10:30

2024-07-01T11:23

инфографика

россия

пошлины

загранпаспорт

виза

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956357019_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7975478359065535051b66c94c93777.png

Первого июля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, касающиеся сборов за оформление загранпаспортов нового образца и миграционных документов. Значительнее всего, на две тысячи рублей, вырастет пошлина за разрешение на привлечение и использование иностранного работника. На тысячу подорожает биометрический загранпаспорт для граждан старше 14 лет, а также получение или замена вида на жительство.На семьсот рублей больше придется отдать за разрешение на работу в России и бумаги, связанные с гражданством (прием, выход, установление факта наличия или отсутствия). Цена детского биометрического загранпаспорта поднимется с двух с половиной до трех тысяч. Рост стоимости остальных документов будет менее ощутимым и составит от семидесяти до трехсот двадцати рублей. В правительстве отмечают, что эта мера позволит увеличить доходную часть федерального бюджета. Полный список новых тарифов — в инфографике Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пошлины, загранпаспорт, виза, мигранты, инфографика