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Изменение госпошлин за выдачу документов с 1 июля 2024 года
Изменение госпошлин за выдачу документов с 1 июля 2024 года - РИА Новости, 01.07.2024
Изменение госпошлин за выдачу документов с 1 июля 2024 года
Первого июля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, касающиеся сборов за оформление загранпаспортов нового образца и миграционных документов. Значительнее РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:30
2024-07-01T10:30
2024-07-01T11:23
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загранпаспорт
виза
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Первого июля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, касающиеся сборов за оформление загранпаспортов нового образца и миграционных документов. Значительнее всего, на две тысячи рублей, вырастет пошлина за разрешение на привлечение и использование иностранного работника. На тысячу подорожает биометрический загранпаспорт для граждан старше 14 лет, а также получение или замена вида на жительство.На семьсот рублей больше придется отдать за разрешение на работу в России и бумаги, связанные с гражданством (прием, выход, установление факта наличия или отсутствия). Цена детского биометрического загранпаспорта поднимется с двух с половиной до трех тысяч. Рост стоимости остальных документов будет менее ощутимым и составит от семидесяти до трехсот двадцати рублей. В правительстве отмечают, что эта мера позволит увеличить доходную часть федерального бюджета. Полный список новых тарифов — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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россия, пошлины, загранпаспорт, виза, мигранты, инфографика
Инфографика, Россия, Пошлины, Загранпаспорт, Виза, Мигранты
Изменение госпошлин за выдачу документов с 1 июля 2024 года
Биометрический загранпаспорт для взрослых подорожает с 1 июля на тысячу рублей
Первого июля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, касающиеся сборов за оформление загранпаспортов нового образца и миграционных документов. Значительнее всего, на две тысячи рублей, вырастет пошлина за разрешение на привлечение и использование иностранного работника. На тысячу подорожает биометрический загранпаспорт для граждан старше 14 лет, а также получение или замена вида на жительство.
На семьсот рублей больше придется отдать за разрешение на работу в России и бумаги, связанные с гражданством (прием, выход, установление факта наличия или отсутствия). Цена детского биометрического загранпаспорта поднимется с двух с половиной до трех тысяч. Рост стоимости остальных документов будет менее ощутимым и составит от семидесяти до трехсот двадцати рублей. В правительстве отмечают, что эта мера позволит увеличить доходную часть федерального бюджета. Полный список новых тарифов — в инфографике Ria.ru.