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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.07.2024
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16:35 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956673993.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.07.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела шахты имени Румянцева в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:35
2024-07-01T16:35
в мире
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела шахты имени Румянцева в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени Румянцева ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956618424.html
https://ria.ru/20240629/udar-1956384993.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле шахты имени Румянцева в Горловке ранен мирный житель

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела шахты имени Румянцева в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени Румянцева ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Вчера, 13:39
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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