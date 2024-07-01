https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956673993.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.07.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела шахты имени Румянцева в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:35

2024-07-01T16:35

2024-07-01T16:35

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стирол

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела шахты имени Румянцева в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени Румянцева ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956618424.html

https://ria.ru/20240629/udar-1956384993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол