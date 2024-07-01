https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956618424.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 01.07.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в поселке Ртутного комбината в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:39
2024-07-01T13:39
2024-07-01T13:39
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в поселке Ртутного комбината в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела поселка Ртутного комбината со стороны украинских вооруженных бандформирований погиб мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что также при обстреле Никитовского района города повреждена инфраструктура одного из предприятий. Ранее Приходько сообщал о ранении одного человека в поселке Ртутного комбината в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240630/gorlovka-1956494088.html
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html
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РИА Новости
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В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель