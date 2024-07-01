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Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой
Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 01.07.2024
Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой
Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:09
2024-07-01T05:09
2024-07-01T05:26
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" серией выстрелов уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения военной спецоперации (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнём поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой
"Гиацинт-С" группировки "Центр" поразил пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой