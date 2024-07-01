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Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 01.07.2024 (обновлено: 05:26 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/giatsint-1956540615.html
Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой
Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 01.07.2024
Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой
Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:09
2024-07-01T05:26
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" серией выстрелов уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения военной спецоперации (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнём поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

"Гиацинт-С" группировки "Центр" поразил пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" серией выстрелов уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения военной спецоперации (СВО)", - сообщили в МО РФ.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
27 мая, 05:10
В ведомстве отметили, артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнём поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.
 
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