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Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 01.07.2024

Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T05:09

2024-07-01T05:09

2024-07-01T05:26

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" серией выстрелов уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения военной спецоперации (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнём поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.

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