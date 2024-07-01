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Лидер "Нацобъединения" заявил о готовности провести дебаты с Меланшоном - РИА Новости, 01.07.2024
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14:51 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956639272.html
Лидер "Нацобъединения" заявил о готовности провести дебаты с Меланшоном
Лидер "Нацобъединения" заявил о готовности провести дебаты с Меланшоном - РИА Новости, 01.07.2024
Лидер "Нацобъединения" заявил о готовности провести дебаты с Меланшоном
Лидер французской правой партии "Национальное объединение", победившей в первом туре парламентских выборов, Жордан Барделла на своей странице в соцсети X заявил РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:51
2024-07-01T14:51
в мире
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение", победившей в первом туре парламентских выборов, Жордан Барделла на своей странице в соцсети X заявил о готовности провести дебаты с лидером занявшей второе место коалиции левых Жаном-Люком Меланшоном, однако не стал приглашать на мероприятие премьер-министра Габриэля Атталя, главу избирательной кампании президентской коалиции, пришедшей на выборах только третьей. По итогам первого тура выборов в парламент Франции правая партия "Нацобъединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, а коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля. "После первого тура перед французами предстает два выбора. Либо альянс худших и крайне левых у власти. Либо Национальный союз, республика и её ценности. Поэтому я готов провести дебаты с Жаном-Люком Меланшоном. Французы хотят ясности", - написал Барделла. До этого лидер "Нацобъединения" опубликовал у себя в соцсетях письмо избирателям, в котором он также указал только на "два варианта", из которых французам предстоит выбрать в ходе второго тура голосования. По словам политика, выбор будет стоять именно между его партией с союзниками или коалицией левых. В ответ Меланшон согласился с необходимостью проведения дебатов между представителями двух блоков, однако отказался сам участвовать в них, предложив взамен три кандидатуры. Ранее пресс-секретарь французской Соцпартии из коалиции левых заявил, что результаты первого тура парламентских выборов стали тяжелым поражением президента Эммануэля Макрона. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что Макрон намеренно пытается создать хаос в стране, сталкивая два блока оппозиции с разными взглядами, чтобы прибегнуть к исключительной статье конституции, которая даст ему чрезвычайные полномочия. Французские СМИ ранее сообщили, что президент обсуждал возможность применения статьи 16 "со многими приближенными". До этого Макрон неоднократно заявлял, что не намерен уходить с поста президента ни при каком результате выборов и останется на посту до истечения его полномочий в 2027 году. Как писали СМИ, в приемники он готовит назначенного им в январе премьер-министром Габриэля Атталя.
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952129418.html
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в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь
В мире, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Габриэль Атталь
Лидер "Нацобъединения" заявил о готовности провести дебаты с Меланшоном

Лидер "Нацобъединения" Барделла не пригласил на дебаты премьера Атталя

© AP Photo / Aurelien MorissardГолосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение", победившей в первом туре парламентских выборов, Жордан Барделла на своей странице в соцсети X заявил о готовности провести дебаты с лидером занявшей второе место коалиции левых Жаном-Люком Меланшоном, однако не стал приглашать на мероприятие премьер-министра Габриэля Атталя, главу избирательной кампании президентской коалиции, пришедшей на выборах только третьей.
По итогам первого тура выборов в парламент Франции правая партия "Нацобъединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, а коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
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"После первого тура перед французами предстает два выбора. Либо альянс худших и крайне левых у власти. Либо Национальный союз, республика и её ценности. Поэтому я готов провести дебаты с Жаном-Люком Меланшоном. Французы хотят ясности", - написал Барделла.
До этого лидер "Нацобъединения" опубликовал у себя в соцсетях письмо избирателям, в котором он также указал только на "два варианта", из которых французам предстоит выбрать в ходе второго тура голосования. По словам политика, выбор будет стоять именно между его партией с союзниками или коалицией левых.
В ответ Меланшон согласился с необходимостью проведения дебатов между представителями двух блоков, однако отказался сам участвовать в них, предложив взамен три кандидатуры.
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10 июня, 08:13
Ранее пресс-секретарь французской Соцпартии из коалиции левых заявил, что результаты первого тура парламентских выборов стали тяжелым поражением президента Эммануэля Макрона.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что Макрон намеренно пытается создать хаос в стране, сталкивая два блока оппозиции с разными взглядами, чтобы прибегнуть к исключительной статье конституции, которая даст ему чрезвычайные полномочия. Французские СМИ ранее сообщили, что президент обсуждал возможность применения статьи 16 "со многими приближенными".
До этого Макрон неоднократно заявлял, что не намерен уходить с поста президента ни при каком результате выборов и останется на посту до истечения его полномочий в 2027 году. Как писали СМИ, в приемники он готовит назначенного им в январе премьер-министром Габриэля Атталя.
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