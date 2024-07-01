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Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан - РИА Новости, 01.07.2024
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00:34 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/finorganizatsii-1956528718.html
Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан
Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан - РИА Новости, 01.07.2024
Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан
Финансовые организации в РФ с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан, речь идет о банках, страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:34
2024-07-01T00:34
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Финансовые организации в РФ с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан, речь идет о банках, страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, бюро кредитных историй и других организациях. С 1 июля если в Банк России пишет человек и регулятор видит, что ему не ответили, ЦБ сам отправляет его обращение в финансовую организацию, и тогда она уже обязана отчитаться, что ответила. Как ранее уточнял ЦБ, обращение, поступившее в Банк России, в течение 7 рабочих дней будет переадресовано в ту финансовую организацию, на действия которой жалуется потребитель. Финансовая организация обязана ответить на поступившее обращение в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений). Этот период может быть увеличен максимум на 10 дней, если для решения вопроса компании потребуются дополнительные документы и материалы. По результатам рассмотрения обращения финансовая организация направит гражданину ответ, а копию ответа — в Банк России. Если ЦБ не получит от финансовой организации копию ответа, то он самостоятельно рассмотрит обращение и ответит заявителю. Срок ответа составляет 30 календарных дней (в некоторых случаях он может быть увеличен до 60 календарных дней), добавляется там же. Банк России не будет направлять жалобу гражданина в финансовую организацию и рассмотрит её самостоятельно, если к ней прикреплена копия ответа финансовой организации, который не устраивает заявителя (если ранее он уже обращался в финансовую организацию), или если заявитель откажется от перенаправления его обращения в финансовую организацию, разъясняет ЦБ.
https://ria.ru/20240615/tsentrobank-1953056166.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан

Финансовые организации с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Финансовые организации в РФ с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан, речь идет о банках, страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, бюро кредитных историй и других организациях.
С 1 июля если в Банк России пишет человек и регулятор видит, что ему не ответили, ЦБ сам отправляет его обращение в финансовую организацию, и тогда она уже обязана отчитаться, что ответила.
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Как ранее уточнял ЦБ, обращение, поступившее в Банк России, в течение 7 рабочих дней будет переадресовано в ту финансовую организацию, на действия которой жалуется потребитель. Финансовая организация обязана ответить на поступившее обращение в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений).
Этот период может быть увеличен максимум на 10 дней, если для решения вопроса компании потребуются дополнительные документы и материалы. По результатам рассмотрения обращения финансовая организация направит гражданину ответ, а копию ответа — в Банк России. Если ЦБ не получит от финансовой организации копию ответа, то он самостоятельно рассмотрит обращение и ответит заявителю. Срок ответа составляет 30 календарных дней (в некоторых случаях он может быть увеличен до 60 календарных дней), добавляется там же.
Банк России не будет направлять жалобу гражданина в финансовую организацию и рассмотрит её самостоятельно, если к ней прикреплена копия ответа финансовой организации, который не устраивает заявителя (если ранее он уже обращался в финансовую организацию), или если заявитель откажется от перенаправления его обращения в финансовую организацию, разъясняет ЦБ.
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