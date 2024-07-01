https://ria.ru/20240701/finorganizatsii-1956528718.html

Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан

Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан - РИА Новости, 01.07.2024

Финансовые организации обязали отвечать на обращения граждан

Финансовые организации в РФ с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан, речь идет о банках, страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:34

2024-07-01T00:34

2024-07-01T00:34

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Финансовые организации в РФ с 1 июля будут обязаны отвечать на обращения граждан, речь идет о банках, страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, бюро кредитных историй и других организациях. С 1 июля если в Банк России пишет человек и регулятор видит, что ему не ответили, ЦБ сам отправляет его обращение в финансовую организацию, и тогда она уже обязана отчитаться, что ответила. Как ранее уточнял ЦБ, обращение, поступившее в Банк России, в течение 7 рабочих дней будет переадресовано в ту финансовую организацию, на действия которой жалуется потребитель. Финансовая организация обязана ответить на поступившее обращение в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений). Этот период может быть увеличен максимум на 10 дней, если для решения вопроса компании потребуются дополнительные документы и материалы. По результатам рассмотрения обращения финансовая организация направит гражданину ответ, а копию ответа — в Банк России. Если ЦБ не получит от финансовой организации копию ответа, то он самостоятельно рассмотрит обращение и ответит заявителю. Срок ответа составляет 30 календарных дней (в некоторых случаях он может быть увеличен до 60 календарных дней), добавляется там же. Банк России не будет направлять жалобу гражданина в финансовую организацию и рассмотрит её самостоятельно, если к ней прикреплена копия ответа финансовой организации, который не устраивает заявителя (если ранее он уже обращался в финансовую организацию), или если заявитель откажется от перенаправления его обращения в финансовую организацию, разъясняет ЦБ.

https://ria.ru/20240615/tsentrobank-1953056166.html

https://ria.ru/20240617/bank-1953317795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)