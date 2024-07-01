https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956660050.html

Премьер Финляндии не намерен смягчать закон о выдворении беженцев

Премьер Финляндии не намерен смягчать закон о выдворении беженцев - РИА Новости, 01.07.2024

Премьер Финляндии не намерен смягчать закон о выдворении беженцев

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что закон о выдворении беженцев, находящийся на рассмотрении в парламенте страны, не будет смягчен, однако может быть... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:06

2024-07-01T16:06

2024-07-01T16:06

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что закон о выдворении беженцев, находящийся на рассмотрении в парламенте страны, не будет смягчен, однако может быть скорректирован, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat. Правительство Финляндии ранее передало в парламент законопроект об ограничении приема просителей убежища и их выдворении. По словам финских властей, введение этого закона позволит в дальнейшем открыть границу с Россией. Законопроект уже был одобрен конституционным комитетом и поступит на рассмотрение парламента после утверждения в административном комитете. "Нет смысла создавать… закон, который не будет работать. Мы подошли к краю, это необходимо учитывать и парламенту, и административному комитету", - отметил Орпо. По данным Helsingin Sanomat, вместе с этим премьер допустил, что в законопроект могут быть внесены корректировки. Социально-демократическая партия Финляндии выступила против скорого утверждения закона о выдворении беженцев, потребовав повторного рассмотрения законопроекта в конституционном комитете, сообщает газета. Лидер партии Антти Линдтман заявил в понедельник, что они не готовы отказаться от своей позиции по законопроекту. "То, что мы предлагали в рамках дебатов, остается в силе", - подтвердил политик. Депутат от Социально-демократической партии Тютти Туппурайнен, в свою очередь, признала, что компромисса пока сложно достичь из-за разногласий между парламентскими фракциями. Она подчеркнула, что нарушения прав человека в рамках исполнения закона должны быть сведены к минимуму. Согласно законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Решение об ограничении приема может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года. Предполагается, что просители убежища, которые, по мнению финских властей, могут стать "инструментом влияния", не смогут попасть на территорию, указанную в решении правительства, и будут выдворены. Исключения будут сделаны для беженцев, которые находятся в особо уязвимом положении. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956561812.html

https://ria.ru/20240423/sanomat-1941890459.html

https://ria.ru/20240418/posobie-1940845303.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, дмитрий песков, мария захарова