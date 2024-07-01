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Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам - РИА Новости, 01.07.2024
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14:30 01.07.2024 (обновлено: 16:41 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956634855.html
Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам
Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам - РИА Новости, 01.07.2024
Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам
Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам, сообщил общественный вещатель РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:30
2024-07-01T16:41
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам, сообщил общественный вещатель Yle. "Парламент одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и США", — говорится в материале. Документ также предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии, доступ и передвижение американских самолетов, судов и транспортных средств. Кроме того, Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют.Как отмечали в МИД Финляндии, документ не подразумевает постоянного присутствия американских военных, в случае размещения они будут находиться в стране на ротационной основе.В середине июня аналогичное соглашение с США одобрил парламент Швеции.Как заявлял в конце минувшего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки одобрить размещение на своей территории американских военных. Он пояснил, что это, безусловно, приведет к усилению напряженности. Представитель Кремля напомнил, что у наших стран были прекрасные отношения, но после того как Финляндия вступила в НАТО, появление там инфраструктуры альянса представляет для России угрозу.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Как заявлял Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
https://ria.ru/20240328/finlyandiya-1936460126.html
https://ria.ru/20240417/finlyandiya-1940640235.html
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финляндия, сша, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Финляндия, США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам

Финский парламент одобрил соглашение с США о доступе к военным объектам

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам, сообщил общественный вещатель Yle.
"Парламент одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и США", — говорится в материале.
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Документ также предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии, доступ и передвижение американских самолетов, судов и транспортных средств. Кроме того, Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют.
Как отмечали в МИД Финляндии, документ не подразумевает постоянного присутствия американских военных, в случае размещения они будут находиться в стране на ротационной основе.
В середине июня аналогичное соглашение с США одобрил парламент Швеции.
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Как заявлял в конце минувшего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки одобрить размещение на своей территории американских военных. Он пояснил, что это, безусловно, приведет к усилению напряженности. Представитель Кремля напомнил, что у наших стран были прекрасные отношения, но после того как Финляндия вступила в НАТО, появление там инфраструктуры альянса представляет для России угрозу.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
Как заявлял Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
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