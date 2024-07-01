https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956634855.html

Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам

Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам - РИА Новости, 01.07.2024

Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам

Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам, сообщил общественный вещатель РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:30

2024-07-01T14:30

2024-07-01T16:41

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам, сообщил общественный вещатель Yle. "Парламент одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и США", — говорится в материале. Документ также предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии, доступ и передвижение американских самолетов, судов и транспортных средств. Кроме того, Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют.Как отмечали в МИД Финляндии, документ не подразумевает постоянного присутствия американских военных, в случае размещения они будут находиться в стране на ротационной основе.В середине июня аналогичное соглашение с США одобрил парламент Швеции.Как заявлял в конце минувшего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки одобрить размещение на своей территории американских военных. Он пояснил, что это, безусловно, приведет к усилению напряженности. Представитель Кремля напомнил, что у наших стран были прекрасные отношения, но после того как Финляндия вступила в НАТО, появление там инфраструктуры альянса представляет для России угрозу.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Как заявлял Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

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https://ria.ru/20240417/finlyandiya-1940640235.html

https://ria.ru/20240403/finlyandiya-1937403493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, сша, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире