https://ria.ru/20240701/finlyandiya-1956561812.html

Финские ученые выступили против закона о выдворении беженцев

Финские ученые выступили против закона о выдворении беженцев - РИА Новости, 01.07.2024

Финские ученые выступили против закона о выдворении беженцев

Ученые из университетов Финляндии выступают против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией, соответствующая петиция будет передана в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:32

2024-07-01T10:32

2024-07-01T10:32

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Ученые из университетов Финляндии выступают против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией, соответствующая петиция будет передана в парламентский комитет, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle. Правительство Финляндии ранее передало в парламент законопроект об ограничении приема просителей убежища и их выдворении. Законопроект уже одобрен конституционным комитетом и поступит на рассмотрение парламента после утверждения в административном комитете. По словам финских властей, введение этого закона позволит в дальнейшем открыть границу с Россией. "Более 200 исследователей из университетов Финляндии обращаются в административный комитет с просьбой отклонить так называемый "закон о выдворении", - говорится в материале. По мнению подписавших петицию, правительство премьер-министра Петтери Орпо не смогло доказать, что растущее число просителей убежища представляет угрозу безопасности Финляндии. По данным исследователей, количество просителей убежища в 2023 году оставалось в пределах нормы. В течение 2024 года в Финляндию через российскую границу прибыли 35 беженцев, уточняет Yle. Согласно законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Решение об ограничении приема может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Предполагается, что просители убежища, которые, по мнению финских властей, являются "инструментом влияния", не смогут попасть на территорию, указанную в решении правительства, и будут выдворены. Исключения будут сделаны для беженцев, которые находятся в особо уязвимом положении. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240519/granitsa-1947057446.html

https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910226481.html

https://ria.ru/20240423/sanomat-1941890459.html

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Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова