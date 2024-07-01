"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"
"Праведник" Урсуляка получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Кадр из фильма "Праведник". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка, объявил президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.
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"Мне очень приятно, что я получил эту награду из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в свое время во многом предопределила, так сказать, мою жизнь", - сказал Урсуляк, получая приз.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Централ Партнершип (2022)
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© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
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© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
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© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
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© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
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© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
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© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
7 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Централ Партнершип (2022)
1 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
4 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
5 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
6 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
7 из 7
В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта.
Также в номинации были представлены первый снятый в космосе фильм "Вызов" Клима Шипенко, историческая драма об октябрьском путче "1993" Александра Велединского, фильм об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна "Снегирь" Бориса Хлебникова, драма с элементами фантастики "Чувства Анны" Анны Меликян, а также история о жизни интеллигентной семьи в советской коммунальной квартине "За нас с вами" Андрея Смирнова.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.