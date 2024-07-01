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"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" - РИА Новости, 01.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:37 01.07.2024 (обновлено: 23:05 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/film-1956755863.html
"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"
"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" - РИА Новости, 01.07.2024
"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"
Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка, объявил президент Российской Академии... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:37
2024-07-01T23:05
культура
ссср
сергей урсуляк
андрей кончаловский
николай киселев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка, объявил президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. "Мне очень приятно, что я получил эту награду из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в свое время во многом предопределила, так сказать, мою жизнь", - сказал Урсуляк, получая приз. В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. Также в номинации были представлены первый снятый в космосе фильм "Вызов" Клима Шипенко, историческая драма об октябрьском путче "1993" Александра Велединского, фильм об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна "Снегирь" Бориса Хлебникова, драма с элементами фантастики "Чувства Анны" Анны Меликян, а также история о жизни интеллигентной семьи в советской коммунальной квартине "За нас с вами" Андрея Смирнова. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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ссср, сергей урсуляк, андрей кончаловский, николай киселев
Культура, СССР, Сергей Урсуляк, Андрей Кончаловский, Николай Киселев
"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"

"Праведник" Урсуляка получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Кадр из фильма "Праведник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка, объявил президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.
«
"Мне очень приятно, что я получил эту награду из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в свое время во многом предопределила, так сказать, мою жизнь", - сказал Урсуляк, получая приз.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Централ Партнершип (2022)
1 из 7
© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 7
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 7
© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
4 из 7
© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
5 из 7
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
6 из 7
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
7 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Централ Партнершип (2022)
1 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
4 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
5 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
6 из 7
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
7 из 7
В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта.
Также в номинации были представлены первый снятый в космосе фильм "Вызов" Клима Шипенко, историческая драма об октябрьском путче "1993" Александра Велединского, фильм об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна "Снегирь" Бориса Хлебникова, драма с элементами фантастики "Чувства Анны" Анны Меликян, а также история о жизни интеллигентной семьи в советской коммунальной квартине "За нас с вами" Андрея Смирнова.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Вчера, 21:16
 
КультураСССРСергей УрсулякАндрей КончаловскийНиколай Киселев
 
 
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