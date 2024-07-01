https://ria.ru/20240701/film-1956755863.html

"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"

"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" - РИА Новости, 01.07.2024

"Праведник" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"

Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка, объявил президент Российской Академии... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:37

2024-07-01T22:37

2024-07-01T23:05

культура

ссср

сергей урсуляк

андрей кончаловский

николай киселев

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка, объявил президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. "Мне очень приятно, что я получил эту награду из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в свое время во многом предопределила, так сказать, мою жизнь", - сказал Урсуляк, получая приз. В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. Также в номинации были представлены первый снятый в космосе фильм "Вызов" Клима Шипенко, историческая драма об октябрьском путче "1993" Александра Велединского, фильм об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна "Снегирь" Бориса Хлебникова, драма с элементами фантастики "Чувства Анны" Анны Меликян, а также история о жизни интеллигентной семьи в советской коммунальной квартине "За нас с вами" Андрея Смирнова. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20240701/artemev-1956746866.html

ссср

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ссср, сергей урсуляк, андрей кончаловский, николай киселев