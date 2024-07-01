https://ria.ru/20240701/film-1956748718.html

Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника"

Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника" - РИА Новости, 01.07.2024

Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника"

Премию "Ника" в номинации лучший неигровой фильм получила картина "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, объявил ведущий церемонии, актер Сергей... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:26

2024-07-01T21:26

2024-07-01T23:06

культура

ссср

любовь аркус

сергей сельянов

андрей тарковский

ника

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации лучший неигровой фильм получила картина "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, объявил ведущий церемонии, актер Сергей Новосад. "Спасибо большое всем вам, коллеги, за то, что оценили картину и, собственно, помните Лёшу Балабанову, который действительно, наверное, заслуживает того, чтобы мы о нем еще долго-долго помнили", - сказал продюсер Сергей Сельянов, принимая награду. В номинации "Лучший неигровой фильм" отбор проходил из более чем ста кандидатов, среди которых предпочтение было отдано также картинам "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра" Анастасии Крапивиной, "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых, а также "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев" Андрея Истратова. Лучшим анимационным фильмом признали "Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков" Ирины Евтеевой. В номинации также были представлены "Белый-белый день" Василия Чиркова, "Спать хочется" Игоря Волошина и "Хармс" Светланы Андриановой. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20240701/artemev-1956746866.html

https://ria.ru/20240701/serialy-1955061490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ссср, любовь аркус, сергей сельянов, андрей тарковский, ника