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Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника" - РИА Новости, 01.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:26 01.07.2024 (обновлено: 23:06 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/film-1956748718.html
Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника"
Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника" - РИА Новости, 01.07.2024
Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника"
Премию "Ника" в номинации лучший неигровой фильм получила картина "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, объявил ведущий церемонии, актер Сергей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:26
2024-07-01T23:06
культура
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любовь аркус
сергей сельянов
андрей тарковский
ника
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации лучший неигровой фильм получила картина "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, объявил ведущий церемонии, актер Сергей Новосад. "Спасибо большое всем вам, коллеги, за то, что оценили картину и, собственно, помните Лёшу Балабанову, который действительно, наверное, заслуживает того, чтобы мы о нем еще долго-долго помнили", - сказал продюсер Сергей Сельянов, принимая награду. В номинации "Лучший неигровой фильм" отбор проходил из более чем ста кандидатов, среди которых предпочтение было отдано также картинам "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра" Анастасии Крапивиной, "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых, а также "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев" Андрея Истратова. Лучшим анимационным фильмом признали "Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков" Ирины Евтеевой. В номинации также были представлены "Белый-белый день" Василия Чиркова, "Спать хочется" Игоря Волошина и "Хармс" Светланы Андриановой. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20240701/artemev-1956746866.html
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ссср, любовь аркус, сергей сельянов, андрей тарковский, ника
Культура, СССР, Любовь Аркус, Сергей Сельянов, Андрей Тарковский, НИКА
Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника"

"Балабанов. Колокольня. Реквием" стал лучшим неигровым фильмом премии "Ника"

© Мастерская "Сеанс" (2022)Кадр из фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием"
Кадр из фильма Балабанов. Колокольня. Реквием
© Мастерская "Сеанс" (2022)
Кадр из фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации лучший неигровой фильм получила картина "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, объявил ведущий церемонии, актер Сергей Новосад.
«
"Спасибо большое всем вам, коллеги, за то, что оценили картину и, собственно, помните Лёшу Балабанову, который действительно, наверное, заслуживает того, чтобы мы о нем еще долго-долго помнили", - сказал продюсер Сергей Сельянов, принимая награду.
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Композитор Эдуард Артемьев посмертно получил премию "Ника"
Вчера, 21:16
В номинации "Лучший неигровой фильм" отбор проходил из более чем ста кандидатов, среди которых предпочтение было отдано также картинам "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра" Анастасии Крапивиной, "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых, а также "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев" Андрея Истратова.
Лучшим анимационным фильмом признали "Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков" Ирины Евтеевой. В номинации также были представлены "Белый-белый день" Василия Чиркова, "Спать хочется" Игоря Волошина и "Хармс" Светланы Андриановой.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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КультураСССРЛюбовь АркусСергей СельяновАндрей ТарковскийНИКА
 
 
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