Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника"
"Балабанов. Колокольня. Реквием" стал лучшим неигровым фильмом премии "Ника"
© Мастерская "Сеанс" (2022)Кадр из фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием"
© Мастерская "Сеанс" (2022)
Кадр из фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации лучший неигровой фильм получила картина "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, объявил ведущий церемонии, актер Сергей Новосад.
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"Спасибо большое всем вам, коллеги, за то, что оценили картину и, собственно, помните Лёшу Балабанову, который действительно, наверное, заслуживает того, чтобы мы о нем еще долго-долго помнили", - сказал продюсер Сергей Сельянов, принимая награду.
В номинации "Лучший неигровой фильм" отбор проходил из более чем ста кандидатов, среди которых предпочтение было отдано также картинам "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра" Анастасии Крапивиной, "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых, а также "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев" Андрея Истратова.
Лучшим анимационным фильмом признали "Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков" Ирины Евтеевой. В номинации также были представлены "Белый-белый день" Василия Чиркова, "Спать хочется" Игоря Волошина и "Хармс" Светланы Андриановой.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.