https://ria.ru/20240701/farazh-1956697890.html

Трагедии на Украине можно было отчасти избежать, заявил британский политик

Трагедии на Украине можно было отчасти избежать, заявил британский политик - РИА Новости, 01.07.2024

Трагедии на Украине можно было отчасти избежать, заявил британский политик

Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что сложившуюся на Украине катастрофическую ситуацию в некоторой степени можно было... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:29

2024-07-01T17:29

2024-07-01T17:29

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что сложившуюся на Украине катастрофическую ситуацию в некоторой степени можно было избежать. "Всё, что я знаю, - так это то, что происходящее (на Украине – ред.) является трагедией, и то, что на самом деле этого можно было избежать в некоторой степени", - сказал он в эфире радиостанции Times Radio. Ранее Фараж неоднократно призывал к проведению переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Политик также заявлял, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. Вместе с этим Найджел Фараж возложил ответственность за конфликт на Украине на постоянное расширение НАТО и Евросоюза на восток. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240622/sunak-1954720469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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