https://ria.ru/20240701/farazh-1956690328.html
Британский политик вновь указал на важность переговоров России и Украины
Британский политик вновь указал на важность переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.07.2024
Британский политик вновь указал на важность переговоров России и Украины
Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж вновь указал на важность проведения переговоров по Украине. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:15
2024-07-01T17:15
2024-07-01T17:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж вновь указал на важность проведения переговоров по Украине. "Конечно, все войны заканчиваются одним из двух образов: либо уничтожение, либо переговоры. Я бы подумал, что переговоры довольно важны… Я просто считаю, что с таким масштабом человеческой трагедии переговоры должны состояться", - сказал он в эфире радиостанции Times Radio. Вместе с этим политик выразил мнение, что Россия должна отказаться от новых территорий, присоединенных за последние два года, однако отметил сложную ситуацию вокруг Крыма в этом отношении. Ранее Фараж неоднократно призывал к проведению переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Политик также заявлял, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. Вместе с этим Фараж возложил ответственность за конфликт на Украине на постоянное расширение НАТО и Евросоюза на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир путин, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО, Великобритания
Британский политик вновь указал на важность переговоров России и Украины
Британский политик Фараж вновь указал на необходимость переговоров РФ и Украины
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж вновь указал
на важность проведения переговоров по Украине.
"Конечно, все войны заканчиваются одним из двух образов: либо уничтожение, либо переговоры. Я бы подумал, что переговоры довольно важны… Я просто считаю, что с таким масштабом человеческой трагедии переговоры должны состояться", - сказал он в эфире радиостанции Times Radio.
Вместе с этим политик выразил мнение, что Россия должна отказаться от новых территорий, присоединенных за последние два года, однако отметил сложную ситуацию вокруг Крыма в этом отношении.
Ранее Фараж неоднократно призывал к проведению переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Политик также заявлял, что Киеву
рано или поздно придется начать переговоры с Москвой
во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ.
Вместе с этим Фараж возложил ответственность за конфликт на Украине на постоянное расширение НАТО
и Евросоюза на восток.
В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Президент РФ Владимир Путин
также отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.