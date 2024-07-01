Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией
Лидер Reform UK Найджел Фараж опроверг утверждения о связях с Россией
Найджел Фараж . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж назвал "уткой" утверждения о якобы его связях с Россией.
В конце июня Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. После этого на него обрушилась критика, его стали обвинять в пророссийской позиции и связях с Москвой. До этого политик также неоднократно призывал к проведению переговоров с Россией по Украине.
"Это "утка". Это происходит с самого дня Brexit. С самого момента выхода Великобритании из Евросоюза (была создана – ред.) "утка" о России. "Найджела Фаража финансирует Кремль". Это сказала Хилари Клинтон. "Кампанию по выходу из ЕС финансирует Россия". В результате это закончилось тремя годами судебных разбирательств, пока Аррон Бэнкс (бизнесмен, финансировавший кампанию Brexit - ред.) не выиграл дело о клевете. И теперь они опять это делают", - сказал Фараж в эфире радиостанции Times Radio.
В минувшую субботу выступление лидера Reform UK Найджела Фаража было сорвано активистами, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента РФ Владимира Путина. Под портретом российского лидера была надпись, выражающая британскому политику симпатию от лица Путина.
В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.