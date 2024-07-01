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Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией - РИА Новости, 01.07.2024
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16:01 01.07.2024 (обновлено: 16:14 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/farazh-1956657685.html
Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией
Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией - РИА Новости, 01.07.2024
Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией
Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж назвал "уткой" утверждения о якобы его связях с Россией. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:01
2024-07-01T16:14
в мире
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нато
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж назвал "уткой" утверждения о якобы его связях с Россией. В конце июня Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. После этого на него обрушилась критика, его стали обвинять в пророссийской позиции и связях с Москвой. До этого политик также неоднократно призывал к проведению переговоров с Россией по Украине. "Это "утка". Это происходит с самого дня Brexit. С самого момента выхода Великобритании из Евросоюза (была создана – ред.) "утка" о России. "Найджела Фаража финансирует Кремль". Это сказала Хилари Клинтон. "Кампанию по выходу из ЕС финансирует Россия". В результате это закончилось тремя годами судебных разбирательств, пока Аррон Бэнкс (бизнесмен, финансировавший кампанию Brexit - ред.) не выиграл дело о клевете. И теперь они опять это делают", - сказал Фараж в эфире радиостанции Times Radio. В минувшую субботу выступление лидера Reform UK Найджела Фаража было сорвано активистами, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента РФ Владимира Путина. Под портретом российского лидера была надпись, выражающая британскому политику симпатию от лица Путина. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20240622/sunak-1954720469.html
https://ria.ru/20240630/plakat-1956395509.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией

Лидер Reform UK Найджел Фараж опроверг утверждения о связях с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНайджел Фараж
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Найджел Фараж . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж назвал "уткой" утверждения о якобы его связях с Россией.
В конце июня Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. После этого на него обрушилась критика, его стали обвинять в пророссийской позиции и связях с Москвой. До этого политик также неоднократно призывал к проведению переговоров с Россией по Украине.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Сунак назвал заявления Фаража о конфликте на Украине опасными
22 июня, 14:23
"Это "утка". Это происходит с самого дня Brexit. С самого момента выхода Великобритании из Евросоюза (была создана – ред.) "утка" о России. "Найджела Фаража финансирует Кремль". Это сказала Хилари Клинтон. "Кампанию по выходу из ЕС финансирует Россия". В результате это закончилось тремя годами судебных разбирательств, пока Аррон Бэнкс (бизнесмен, финансировавший кампанию Brexit - ред.) не выиграл дело о клевете. И теперь они опять это делают", - сказал Фараж в эфире радиостанции Times Radio.
В минувшую субботу выступление лидера Reform UK Найджела Фаража было сорвано активистами, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента РФ Владимира Путина. Под портретом российского лидера была надпись, выражающая британскому политику симпатию от лица Путина.
В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа
Выступление Найджела Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным
30 июня, 03:04
 
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