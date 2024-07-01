https://ria.ru/20240701/farazh-1956657685.html

Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией

Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией - РИА Новости, 01.07.2024

Британский политик назвал уткой утверждения о своих связях с Россией

Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж назвал "уткой" утверждения о якобы его связях с Россией. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:01

2024-07-01T16:01

2024-07-01T16:14

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж назвал "уткой" утверждения о якобы его связях с Россией. В конце июня Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. После этого на него обрушилась критика, его стали обвинять в пророссийской позиции и связях с Москвой. До этого политик также неоднократно призывал к проведению переговоров с Россией по Украине. "Это "утка". Это происходит с самого дня Brexit. С самого момента выхода Великобритании из Евросоюза (была создана – ред.) "утка" о России. "Найджела Фаража финансирует Кремль". Это сказала Хилари Клинтон. "Кампанию по выходу из ЕС финансирует Россия". В результате это закончилось тремя годами судебных разбирательств, пока Аррон Бэнкс (бизнесмен, финансировавший кампанию Brexit - ред.) не выиграл дело о клевете. И теперь они опять это делают", - сказал Фараж в эфире радиостанции Times Radio. В минувшую субботу выступление лидера Reform UK Найджела Фаража было сорвано активистами, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента РФ Владимира Путина. Под портретом российского лидера была надпись, выражающая британскому политику симпатию от лица Путина. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20240622/sunak-1954720469.html

https://ria.ru/20240630/plakat-1956395509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато, евросоюз