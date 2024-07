https://ria.ru/20240701/fanaty-1956530146.html

Ожидавшие Канье Уэста у отеля Four Seasons фанаты начали расходиться

Фанаты, ожидавшие американского музыканта Канье Уэста у московского отеля Four seasons, стали расходиться после полуночи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фанаты, ожидавшие американского музыканта Канье Уэста у московского отеля Four seasons, стали расходиться после полуночи, передает корреспондент РИА Новости. Примечательно, что также после полуночи правоохранительные органы сняли ограждения, теперь фанаты спокойно могут подойти к главному входу отеля. Однако пройти в сам Four seasons всё еще можно только по карте гостя. Ранее сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения. Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Музыкант должен был остановиться в отеле Four seasons. Толпа начала собираться у отеля с двух часов дня. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".

