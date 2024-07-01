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Ожидавшие Канье Уэста у отеля Four Seasons фанаты начали расходиться - РИА Новости, 01.07.2024
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Шоубиз
 
00:55 01.07.2024 (обновлено: 01:51 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/fanaty-1956530146.html
Ожидавшие Канье Уэста у отеля Four Seasons фанаты начали расходиться
Ожидавшие Канье Уэста у отеля Four Seasons фанаты начали расходиться - РИА Новости, 01.07.2024
Ожидавшие Канье Уэста у отеля Four Seasons фанаты начали расходиться
Фанаты, ожидавшие американского музыканта Канье Уэста у московского отеля Four seasons, стали расходиться после полуночи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:55
2024-07-01T01:51
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фанаты, ожидавшие американского музыканта Канье Уэста у московского отеля Four seasons, стали расходиться после полуночи, передает корреспондент РИА Новости. Примечательно, что также после полуночи правоохранительные органы сняли ограждения, теперь фанаты спокойно могут подойти к главному входу отеля. Однако пройти в сам Four seasons всё еще можно только по карте гостя. Ранее сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения. Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Музыкант должен был остановиться в отеле Four seasons. Толпа начала собираться у отеля с двух часов дня. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956504533.html
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москва, канье уэст
Шоубиз, Москва, Канье Уэст
Ожидавшие Канье Уэста у отеля Four Seasons фанаты начали расходиться

Ждавшие Канье Уэста у отеля Four Seasons фанаты после полуночи стали расходиться

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фанаты, ожидавшие американского музыканта Канье Уэста у московского отеля Four seasons, стали расходиться после полуночи, передает корреспондент РИА Новости.
Примечательно, что также после полуночи правоохранительные органы сняли ограждения, теперь фанаты спокойно могут подойти к главному входу отеля. Однако пройти в сам Four seasons всё еще можно только по карте гостя.
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Ранее сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения.
Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Музыкант должен был остановиться в отеле Four seasons. Толпа начала собираться у отеля с двух часов дня.
Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".
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ШоубизМоскваКанье Уэст
 
 
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