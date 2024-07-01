https://ria.ru/20240701/elektrosnabzhenie-1956643050.html
В Белгородской области восстановили электроснабжение
В Белгородской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгородской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
происшествия
белгородская область
россия
шебекино
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ. "Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что продолжаются восстановительные работы в Шебекино, где обесточенными остается часть бытовых потребителей.
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, шебекино, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Шебекино, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Белгородской области восстановили электроснабжение
В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей