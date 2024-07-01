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В Белгородской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024
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15:05 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/elektrosnabzhenie-1956643050.html
В Белгородской области восстановили электроснабжение
В Белгородской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгородской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
происшествия
белгородская область
россия
шебекино
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ. "Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что продолжаются восстановительные работы в Шебекино, где обесточенными остается часть бытовых потребителей.
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, шебекино, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Шебекино, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Белгородской области восстановили электроснабжение

В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей

CC BY-SA 2.0 / Petr Magera / ЖК «Центр Парк» Белгород Вид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Petr Magera / ЖК «Центр Парк» Белгород
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ.
"Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжаются восстановительные работы в Шебекино, где обесточенными остается часть бытовых потребителей.
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