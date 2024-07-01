https://ria.ru/20240701/elektrosnabzhenie-1956643050.html

В Белгородской области восстановили электроснабжение

В Белгородской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.07.2024

В Белгородской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

происшествия

белгородская область

россия

шебекино

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено, временное отключение затронуло 240 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ. "Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что продолжаются восстановительные работы в Шебекино, где обесточенными остается часть бытовых потребителей.

https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html

белгородская область

россия

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, россия, шебекино, министерство энергетики рф (минэнерго россии)