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Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.07.2024
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20:24 01.07.2024 (обновлено: 21:03 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/elektroenergiya-1956739656.html
Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве
Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.07.2024
Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве
Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в ЕС, заявил глава правления компании... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:24
2024-07-01T21:03
украина
европа
герман галущенко
укрэнерго
евросоюз
киев
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в ЕС, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "У наших соседей в европейских странах также в связи с этой жарой и возросшим потреблением снижены возможности делиться с нами электроэнергией. То есть импорт электроэнергии из европейских стран сейчас, скажем так, не находится на максимальных отметках из-за того, что в соседних странах нет свободного ресурса в достаточном объеме для того, чтобы его экспортировать на Украину и тем самым сбалансировать украинскую энергосистему", - сказал Кудрицкий в интервью изданию "Украинская правда". Он добавил, что на Украине также стали потреблять больше электроэнергии из-за погодных условий. "У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад", - отметил Кудрицкий. Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240701/smi-1956637941.html
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украина, европа, герман галущенко, укрэнерго, евросоюз, киев
Украина, Европа, Герман Галущенко, Укрэнерго, Евросоюз, Киев
Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве

"Укрэнерго": Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы из-за жары

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в ЕС, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
«
"У наших соседей в европейских странах также в связи с этой жарой и возросшим потреблением снижены возможности делиться с нами электроэнергией. То есть импорт электроэнергии из европейских стран сейчас, скажем так, не находится на максимальных отметках из-за того, что в соседних странах нет свободного ресурса в достаточном объеме для того, чтобы его экспортировать на Украину и тем самым сбалансировать украинскую энергосистему", - сказал Кудрицкий в интервью изданию "Украинская правда".
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Он добавил, что на Украине также стали потреблять больше электроэнергии из-за погодных условий.
«
"У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад", - отметил Кудрицкий.
Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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