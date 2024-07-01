https://ria.ru/20240701/elektroenergiya-1956739656.html

Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве

Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.07.2024

Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве

Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в ЕС, заявил глава правления компании... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:24

2024-07-01T20:24

2024-07-01T21:03

украина

европа

герман галущенко

укрэнерго

евросоюз

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в ЕС, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "У наших соседей в европейских странах также в связи с этой жарой и возросшим потреблением снижены возможности делиться с нами электроэнергией. То есть импорт электроэнергии из европейских стран сейчас, скажем так, не находится на максимальных отметках из-за того, что в соседних странах нет свободного ресурса в достаточном объеме для того, чтобы его экспортировать на Украину и тем самым сбалансировать украинскую энергосистему", - сказал Кудрицкий в интервью изданию "Украинская правда". Он добавил, что на Украине также стали потреблять больше электроэнергии из-за погодных условий. "У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад", - отметил Кудрицкий. Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240701/smi-1956637941.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, герман галущенко, укрэнерго, евросоюз, киев