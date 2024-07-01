https://ria.ru/20240701/elektroenergiya-1956571013.html
В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии
В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии - РИА Новости, 01.07.2024
В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии
Дефицит мощности электроэнергии может возникнуть в Курской области из-за технологических нарушений в соседних регионах, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:13
2024-07-01T11:13
2024-07-01T11:13
происшествия
белгородская область
белгород
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Дефицит мощности электроэнергии может возникнуть в Курской области из-за технологических нарушений в соседних регионах, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии. "Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии… Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле", — сообщил Смирнов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгород, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии
Врио главы Курской области Смирнов допустил дефицит мощности электроэнергии