https://ria.ru/20240701/elektroenergiya-1956571013.html

В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии

В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии - РИА Новости, 01.07.2024

В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии

Дефицит мощности электроэнергии может возникнуть в Курской области из-за технологических нарушений в соседних регионах, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:13

2024-07-01T11:13

2024-07-01T11:13

происшествия

белгородская область

белгород

курская область

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Дефицит мощности электроэнергии может возникнуть в Курской области из-за технологических нарушений в соседних регионах, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии. "Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии… Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html

белгородская область

белгород

курская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, курская область, алексей смирнов (политик)