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В России увеличиваются тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 01.07.2024
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00:13 01.07.2024 (обновлено: 01:28 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/elektroenergiya-1956526362.html
В России увеличиваются тарифы на электроэнергию
В России увеличиваются тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 01.07.2024
В России увеличиваются тарифы на электроэнергию
Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:13
2024-07-01T01:28
экономика
жкх
россия
чукотка
камчатка
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ в размере 8,9%. Окончательные энерготарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в каждом регионе устанавливают местные тарифные органы. При этом тарифы не должны выходить за рамки предельных значений, установленных для каждого региона Федеральной антимонопольной службой РФ. Так, дороже всего электроэнергия во втором полугодии будет стоить на Чукотке - максимальная ставка 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля. Для Москвы предельный тариф на электроэнергию установлен в размере 7 рублей за кВт.ч, для Московской области - 7,33 рубля за кВт.ч. Среди регионов с самой дешевой электроэнергией Запорожская область - минимальный тариф составляет 1,14 рубля за кВт.ч, Херсонская область - 1,22 рубля, ЛНР - 1,25 рубля, ДНР - 1,27 рубля, а также Иркутская область - 1,53 рубля, Хакасия - 2,89 рубля. Помимо электроэнергии с первого июля увеличиваются тарифы и на другие коммунальные услуги - вода, газ, тепло.
https://ria.ru/20240601/zhkkh-1949812005.html
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экономика, жкх, россия, чукотка, камчатка
Экономика, ЖКХ, Россия, Чукотка, Камчатка
В России увеличиваются тарифы на электроэнергию

Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРосстандарт ввел новые правила проверки счетчиков
Росстандарт ввел новые правила проверки счетчиков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Росстандарт ввел новые правила проверки счетчиков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ в размере 8,9%.
Окончательные энерготарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в каждом регионе устанавливают местные тарифные органы. При этом тарифы не должны выходить за рамки предельных значений, установленных для каждого региона Федеральной антимонопольной службой РФ.
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Так, дороже всего электроэнергия во втором полугодии будет стоить на Чукотке - максимальная ставка 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля.
Для Москвы предельный тариф на электроэнергию установлен в размере 7 рублей за кВт.ч, для Московской области - 7,33 рубля за кВт.ч.
Среди регионов с самой дешевой электроэнергией Запорожская область - минимальный тариф составляет 1,14 рубля за кВт.ч, Херсонская область - 1,22 рубля, ЛНР - 1,25 рубля, ДНР - 1,27 рубля, а также Иркутская область - 1,53 рубля, Хакасия - 2,89 рубля.
Помимо электроэнергии с первого июля увеличиваются тарифы и на другие коммунальные услуги - вода, газ, тепло.
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