https://ria.ru/20240701/elektroenergiya-1956526362.html

В России увеличиваются тарифы на электроэнергию

В России увеличиваются тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 01.07.2024

В России увеличиваются тарифы на электроэнергию

Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:13

2024-07-01T00:13

2024-07-01T01:28

экономика

жкх

россия

чукотка

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848686222_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_6b7880f504105595629b97fd9ed3a145.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ в размере 8,9%. Окончательные энерготарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в каждом регионе устанавливают местные тарифные органы. При этом тарифы не должны выходить за рамки предельных значений, установленных для каждого региона Федеральной антимонопольной службой РФ. Так, дороже всего электроэнергия во втором полугодии будет стоить на Чукотке - максимальная ставка 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля. Для Москвы предельный тариф на электроэнергию установлен в размере 7 рублей за кВт.ч, для Московской области - 7,33 рубля за кВт.ч. Среди регионов с самой дешевой электроэнергией Запорожская область - минимальный тариф составляет 1,14 рубля за кВт.ч, Херсонская область - 1,22 рубля, ЛНР - 1,25 рубля, ДНР - 1,27 рубля, а также Иркутская область - 1,53 рубля, Хакасия - 2,89 рубля. Помимо электроэнергии с первого июля увеличиваются тарифы и на другие коммунальные услуги - вода, газ, тепло.

https://ria.ru/20240601/zhkkh-1949812005.html

https://ria.ru/20240530/energoraschety-1949392302.html

россия

чукотка

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, россия, чукотка, камчатка