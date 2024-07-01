https://ria.ru/20240701/ekspert-1956629055.html

Эксперт объяснила низкий результат сторонников Макрона

Эксперт объяснила низкий результат сторонников Макрона - РИА Новости, 01.07.2024

Эксперт объяснила низкий результат сторонников Макрона

Низкий результат сторонников президента Франции Эммануэля Макрона - следствие того, что избиратели недовольны как его внутренней, так и внешней политикой,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:10

2024-07-01T14:10

2024-07-01T14:16

в мире

франция

париж

украина

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Низкий результат сторонников президента Франции Эммануэля Макрона - следствие того, что избиратели недовольны как его внутренней, так и внешней политикой, заявила РИА Новости эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ), специалист по Франции Надежда Узунова. "Когда Макрон приходил к власти, ненависти к нему, естественно, не было. Но так как он был выдвиженцем определенных элитных сил, на своем посту он начал выполнять свои обязательства - начал двигать пенсионную реформу, конституционную, трудовую. Сейчас есть законопроект по безработице, который ударяет по населению. Плюс миграционный кризис", - перечислила Узунова причины разочарования французских избирателей в Макроне. Кроме того, они недовольны внешней политикой Парижа, точнее, ее влиянием на жизнь самих французов. "Их волнует, что немалые бюджетные средства отправляются в пользу Украины - поставки оружия и так далее. Кроме того, Макрон говорит, что хочет послать войска. Граждане заволновались - их же будут посылать. То есть с одной стороны, их всячески притесняют новыми законопроектами, а с другой - шлите своих детей на войну на Украину", - пояснила она. Ранее газета Parisien со ссылкой на данные МВД страны сообщила, что правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 27,98% голосов, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 20,76%. Четвертые – "Республиканцы" с 6,56%, на другие пришлось 3,67%. При этом по итогам первого тура удалось распределить только одну пятую депутатских мест - судьбу остальных решит второй тур. По результатам первого тура парламентских выборов от "Нацобъединения" избрались 39 депутатов, от "Нового народного фронта" - 32 депутата, от коалиции Макрона – два депутата, от "Республиканцев" - один депутат, от других партий – два депутата. Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции - 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html

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в мире, франция, париж, украина, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024