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Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту - РИА Новости, 01.07.2024
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Твой бизнес
 
13:14 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ekochipsy-1956603917.html
Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту
Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту - РИА Новости, 01.07.2024
Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту
Индивидуальный предприниматель Наталья Фролова из Приморского края производит полезные экочипсы из ягод, фруктов и овощей благодаря центру "Мой бизнес", который РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:14
2024-07-01T13:14
твой бизнес
приморский край
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
нацпроекты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
предприниматели
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Наталья Фролова из Приморского края производит полезные экочипсы из ягод, фруктов и овощей благодаря центру "Мой бизнес", который оказывает поддержку по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Благодаря центру Фролова написала бизнес-план, получила соцконтракт и нашла партнеров. "У нас свой дом, так и пришла идея сушить фрукты и ягоды со своего сада и огорода. Детям понравилось. А когда увлеченно чем-то занимаешься, то появляются единомышленники в окружении. Они и подсказали, что можно получить поддержку от приморского центра "Мой бизнес", - сказала Фролова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что узнала о различных ярмарках центра и сразу же подала заявку. Они позволили найти четырех партнеров для сотрудничества, а также получить профессиональные фото для своего дела, настроить таргетированную рекламу и разработать фирменный стиль. Краевой центр "Мой бизнес" работает в регионе при поддержке министерства экономического развития Приморья в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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приморский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели
Твой бизнес, Приморский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Предприниматели

Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту

© iStock.com / Valentino NobileПриготовление яблочных чипсов
Приготовление яблочных чипсов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Valentino Nobile
Приготовление яблочных чипсов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Наталья Фролова из Приморского края производит полезные экочипсы из ягод, фруктов и овощей благодаря центру "Мой бизнес", который оказывает поддержку по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
Благодаря центру Фролова написала бизнес-план, получила соцконтракт и нашла партнеров.
«
"У нас свой дом, так и пришла идея сушить фрукты и ягоды со своего сада и огорода. Детям понравилось. А когда увлеченно чем-то занимаешься, то появляются единомышленники в окружении. Они и подсказали, что можно получить поддержку от приморского центра "Мой бизнес", - сказала Фролова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что узнала о различных ярмарках центра и сразу же подала заявку. Они позволили найти четырех партнеров для сотрудничества, а также получить профессиональные фото для своего дела, настроить таргетированную рекламу и разработать фирменный стиль.
Краевой центр "Мой бизнес" работает в регионе при поддержке министерства экономического развития Приморья в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Твой бизнесПриморский крайТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Предприниматели
 
 
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