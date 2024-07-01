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Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту

Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту - РИА Новости, 01.07.2024

Приморский предприниматель производит экочипсы благодаря нацпроекту

Индивидуальный предприниматель Наталья Фролова из Приморского края производит полезные экочипсы из ягод, фруктов и овощей благодаря центру "Мой бизнес", который РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:14

2024-07-01T13:14

2024-07-01T13:14

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Наталья Фролова из Приморского края производит полезные экочипсы из ягод, фруктов и овощей благодаря центру "Мой бизнес", который оказывает поддержку по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Благодаря центру Фролова написала бизнес-план, получила соцконтракт и нашла партнеров. "У нас свой дом, так и пришла идея сушить фрукты и ягоды со своего сада и огорода. Детям понравилось. А когда увлеченно чем-то занимаешься, то появляются единомышленники в окружении. Они и подсказали, что можно получить поддержку от приморского центра "Мой бизнес", - сказала Фролова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что узнала о различных ярмарках центра и сразу же подала заявку. Они позволили найти четырех партнеров для сотрудничества, а также получить профессиональные фото для своего дела, настроить таргетированную рекламу и разработать фирменный стиль. Краевой центр "Мой бизнес" работает в регионе при поддержке министерства экономического развития Приморья в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240506/studiya-1944180660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели