https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html

Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО

Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО - РИА Новости, 01.07.2024

Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО

В Москве подобрали земельные участки суммарной площадью более 21 гектара – они предназначены для возведения административных центров восьми районов на... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:16

2024-07-01T14:16

2024-07-01T14:38

москва

тинао

коммунарка (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

владимир жидкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве подобрали земельные участки суммарной площадью более 21 гектара – они предназначены для возведения административных центров восьми районов на территории Троицкого и Новомосковского округов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Весной 2024 года в ТиНАО были созданы территориальные органы исполнительной власти – управы новых районов. Для повышения качества предоставляемых москвичам услуг город принял решение построить административные центры" – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он уточнил, что здания более чем на 50 тысяч квадратных метров возведут для жителей таких районов, как Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Филимонковский, Внуково, Троицк и Краснопахорский. Для двух последних районов создадут комплекс, расположенный на одной территории.По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в зданиях, помимо управ, смогут разместиться офисы госуслуг “Мои документы” и учреждения социального формата."Это центры московского долголетия, семейные центры, отделения реабилитации и пункты выдачи технических средств. Также в некоторых зданиях планируется обустроить помещения для мировых судей, прокуратуры и других организаций", - отметил он.В ближайшее время стартует разработка техзадания по данным объектам, а затем пройдут работы по их проектированию.Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин напомнил, что соответствующий опыт строительства в Новой Москве есть."В Коммунарке уже был возведен такой объект, в котором разместились префектура новых столичных округов, подразделение Федеральной налоговой службы и ряд других учреждений", – уточнил Жидкин.

https://ria.ru/20240701/efimov-1956473951.html

москва

тинао

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владимир жидкин