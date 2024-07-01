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Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО - РИА Новости, 01.07.2024
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14:16 01.07.2024 (обновлено: 14:38 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html
Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО
Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО - РИА Новости, 01.07.2024
Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО
В Москве подобрали земельные участки суммарной площадью более 21 гектара – они предназначены для возведения административных центров восьми районов на... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:16
2024-07-01T14:38
москва
тинао
коммунарка (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
владимир жидкин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве подобрали земельные участки суммарной площадью более 21 гектара – они предназначены для возведения административных центров восьми районов на территории Троицкого и Новомосковского округов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Весной 2024 года в ТиНАО были созданы территориальные органы исполнительной власти – управы новых районов. Для повышения качества предоставляемых москвичам услуг город принял решение построить административные центры" – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он уточнил, что здания более чем на 50 тысяч квадратных метров возведут для жителей таких районов, как Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Филимонковский, Внуково, Троицк и Краснопахорский. Для двух последних районов создадут комплекс, расположенный на одной территории.По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в зданиях, помимо управ, смогут разместиться офисы госуслуг “Мои документы” и учреждения социального формата."Это центры московского долголетия, семейные центры, отделения реабилитации и пункты выдачи технических средств. Также в некоторых зданиях планируется обустроить помещения для мировых судей, прокуратуры и других организаций", - отметил он.В ближайшее время стартует разработка техзадания по данным объектам, а затем пройдут работы по их проектированию.Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин напомнил, что соответствующий опыт строительства в Новой Москве есть."В Коммунарке уже был возведен такой объект, в котором разместились префектура новых столичных округов, подразделение Федеральной налоговой службы и ряд других учреждений", – уточнил Жидкин.
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тинао
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москва, тинао, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владимир жидкин
Москва, ТиНАО, Коммунарка (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Владимир Жидкин

Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве подобрали земельные участки суммарной площадью более 21 гектара – они предназначены для возведения административных центров восьми районов на территории Троицкого и Новомосковского округов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Весной 2024 года в ТиНАО были созданы территориальные органы исполнительной власти – управы новых районов. Для повышения качества предоставляемых москвичам услуг город принял решение построить административные центры" – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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Он уточнил, что здания более чем на 50 тысяч квадратных метров возведут для жителей таких районов, как Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Филимонковский, Внуково, Троицк и Краснопахорский. Для двух последних районов создадут комплекс, расположенный на одной территории.
По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в зданиях, помимо управ, смогут разместиться офисы госуслуг “Мои документы” и учреждения социального формата.
"Это центры московского долголетия, семейные центры, отделения реабилитации и пункты выдачи технических средств. Также в некоторых зданиях планируется обустроить помещения для мировых судей, прокуратуры и других организаций", - отметил он.
В ближайшее время стартует разработка техзадания по данным объектам, а затем пройдут работы по их проектированию.
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин напомнил, что соответствующий опыт строительства в Новой Москве есть.
"В Коммунарке уже был возведен такой объект, в котором разместились префектура новых столичных округов, подразделение Федеральной налоговой службы и ряд других учреждений", – уточнил Жидкин.
 
МоскваТиНАОКоммунарка (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманВладимир Жидкин
 
 
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