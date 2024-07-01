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Ефимов: в московском Бескудниково по КРТ возведут гостиницу - РИА Новости, 01.07.2024
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09:06 01.07.2024 (обновлено: 09:20 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/efimov-1956473249.html
Ефимов: в московском Бескудниково по КРТ возведут гостиницу
Ефимов: в московском Бескудниково по КРТ возведут гостиницу - РИА Новости, 01.07.2024
Ефимов: в московском Бескудниково по КРТ возведут гостиницу
Московские власти выставили на торги право редевелопмента территории в Бескудниковском районе, на которой инвестор сможет возвести гостиницу на 250 номеров,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:06
2024-07-01T09:20
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Московские власти выставили на торги право редевелопмента территории в Бескудниковском районе, на которой инвестор сможет возвести гостиницу на 250 номеров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проекты включают в себя возведение центров деловой активности, спортивных кластеров, а также объектов инфраструктуры гостеприимства. Сейчас на торги выставлено право на редевелопмент территории площадью почти два гектара в Бескудниковском районе. Инвестор сможет построить здесь гостиницу на 250 номеров площадью 27,4 тысячи квадратных метров и другие общественно-деловые объекты. В результате реализации проекта появится около 4,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, программа КРТ способствует улучшению туристической привлекательности столицы.Сам участок находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5, рядом со станцией метро "Верхние Лихоборы".Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что победитель торгов сможет построить там современный компактный деловой район и возвести почти 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.Уточняется, что прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации площадки продлится до 8 июля, а сам аукцион состоится 16 июля.Как отметил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов, на сегодняшний день в столице действует почти две тысячи гостиниц.
https://ria.ru/20240630/efimov-1956350652.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в московском Бескудниково по КРТ возведут гостиницу

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Московские власти выставили на торги право редевелопмента территории в Бескудниковском районе, на которой инвестор сможет возвести гостиницу на 250 номеров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Проекты включают в себя возведение центров деловой активности, спортивных кластеров, а также объектов инфраструктуры гостеприимства. Сейчас на торги выставлено право на редевелопмент территории площадью почти два гектара в Бескудниковском районе. Инвестор сможет построить здесь гостиницу на 250 номеров площадью 27,4 тысячи квадратных метров и другие общественно-деловые объекты. В результате реализации проекта появится около 4,6 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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По его словам, программа КРТ способствует улучшению туристической привлекательности столицы.
Сам участок находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5, рядом со станцией метро "Верхние Лихоборы".
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что победитель торгов сможет построить там современный компактный деловой район и возвести почти 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
Уточняется, что прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации площадки продлится до 8 июля, а сам аукцион состоится 16 июля.
Как отметил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов, на сегодняшний день в столице действует почти две тысячи гостиниц.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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29 июня, 13:08
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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