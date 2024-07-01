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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2024
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09:13 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/donetsk-1956553171.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:13
2024-07-01T09:13
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. По данным СЦКК, с 6:35 до 8:15 было выпущено еще девять снарядов этот же калибра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате утреннего обстрела Петровского района повреждены два многоквартирных дома по улице Нахимовской. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240618/svo-1953567390.html
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петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили 13 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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По данным СЦКК, с 6:35 до 8:15 было выпущено еще девять снарядов этот же калибра.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате утреннего обстрела Петровского района повреждены два многоквартирных дома по улице Нахимовской.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Петровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТОПроисшествия
 
 
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