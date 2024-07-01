https://ria.ru/20240701/dnrdetskiytsentr-1956626061.html

Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР

Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР - РИА Новости, 01.07.2024

Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР

Новый детский центр открылся в ДНР при поддержке музея-заповедника "Царское село", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:09

2024-07-01T14:09

2024-07-01T14:09

музейные маршруты россии

донецкая народная республика

ольга любимова

царское село (музей-заповедник)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый детский центр открылся в ДНР при поддержке музея-заповедника "Царское село", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР. Новое культурно-творческое пространство для юных талантов появилось в Володарском краеведческом музее. Это уже 25-й детский центр, открытый в новых регионах России", - написала министр в своем Telegram-канале.Глава ведомства напомнила, что сейчас работают пять площадок в Запорожской области, две - в Херсонской области, 11 - в ЛНР, семь - в ДНР. До конца года такие креативные пространства откроются во всех 77 музеях.Для детей из Володарского были привезены столы для песочной анимации, экраны и книги. Посетители могут смотреть видео мастер-классов по созданию аппликации, декупажу и отправиться на видеоэкскурсии, в том числе по Екатерининскому дворцу, отметила Любимова.

https://ria.ru/20231220/novyemuzei-1916448347.html

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донецкая народная республика, ольга любимова, царское село (музей-заповедник)