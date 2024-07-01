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Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР
Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР - РИА Новости, 01.07.2024
Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР
Новый детский центр открылся в ДНР при поддержке музея-заповедника "Царское село", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:09
2024-07-01T14:09
2024-07-01T14:09
музейные маршруты россии
донецкая народная республика
ольга любимова
царское село (музей-заповедник)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый детский центр открылся в ДНР при поддержке музея-заповедника "Царское село", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР. Новое культурно-творческое пространство для юных талантов появилось в Володарском краеведческом музее. Это уже 25-й детский центр, открытый в новых регионах России", - написала министр в своем Telegram-канале.Глава ведомства напомнила, что сейчас работают пять площадок в Запорожской области, две - в Херсонской области, 11 - в ЛНР, семь - в ДНР. До конца года такие креативные пространства откроются во всех 77 музеях.Для детей из Володарского были привезены столы для песочной анимации, экраны и книги. Посетители могут смотреть видео мастер-классов по созданию аппликации, декупажу и отправиться на видеоэкскурсии, в том числе по Екатерининскому дворцу, отметила Любимова.
https://ria.ru/20231220/novyemuzei-1916448347.html
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донецкая народная республика, ольга любимова, царское село (музей-заповедник)
Музейные маршруты России, Донецкая Народная Республика, Ольга Любимова, Царское Село (музей-заповедник)
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый детский центр открылся в ДНР при поддержке музея-заповедника "Царское село", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР. Новое культурно-творческое пространство для юных талантов появилось в Володарском краеведческом музее. Это уже 25-й детский центр, открытый в новых регионах России", - написала министр в своем Telegram-канале.
Глава ведомства напомнила, что сейчас работают пять площадок в Запорожской области, две - в Херсонской области, 11 - в ЛНР, семь - в ДНР. До конца года такие креативные пространства откроются во всех 77 музеях.
Для детей из Володарского были привезены столы для песочной анимации, экраны и книги. Посетители могут смотреть видео мастер-классов по созданию аппликации, декупажу и отправиться на видеоэкскурсии, в том числе по Екатерининскому дворцу, отметила Любимова.