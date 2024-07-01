https://ria.ru/20240701/dnepropetrovsk-1956536402.html
В Днепропетровске прогремел второй взрыв, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремел второй взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
В Днепропетровске прогремел второй взрыв, сообщили СМИ
Второй взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:45
2024-07-01T02:45
2024-07-01T05:18
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. "Днепропетровск, местные паблики сообщают о еще одном взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремел второй взрыв, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Днепропетровске прогремел второй взрыв