https://ria.ru/20240701/dnepropetrovsk-1956535600.html

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2024

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T02:07

2024-07-01T02:07

2024-07-01T02:07

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

полтавская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. "Днепропетровск, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html

днепропетровск

полтавская область

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в мире, днепропетровск, полтавская область, вооруженные силы рф