https://ria.ru/20240701/dnepr-1956619886.html

ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 01.07.2024

ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли за сутки до 85 военных в зоне ответственности российских подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:41

2024-07-01T13:41

2024-07-01T13:41

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работино

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 85 военных в зоне ответственности российских подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956604648.html

сша

россия

работино

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность