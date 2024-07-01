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ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 01.07.2024
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13:41 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/dnepr-1956619886.html
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли за сутки до 85 военных в зоне ответственности российских подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:41
2024-07-01T13:41
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безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 85 военных в зоне ответственности российских подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36" - говорится в сообщении.
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сша, россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 85 военных в зоне ответственности российских подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36" - говорится в сообщении.
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