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ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли за сутки до 85 военных в зоне ответственности российских подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:41
2024-07-01T13:41
2024-07-01T13:41
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 85 военных в зоне ответственности российских подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36" - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"