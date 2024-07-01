https://ria.ru/20240701/defiletsarskoeselo-1956596556.html

Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе

Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе - РИА Новости, 01.07.2024

Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе

Театрализованное дефиле, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялось в воскресенье в Екатерининском парке Государственного... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:40

2024-07-01T12:40

2024-07-01T12:40

музейные маршруты россии

царское село

а. с. пушкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Театрализованное дефиле, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялось в воскресенье в Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село", передает корреспондент РИА Новости.В этом году музей-заповедник в рамках арт-проекта "Ассоциации" предложил известным дизайнерам одежды создать коллекции, посвященные 225-летию со дня рождения поэта."Этот год для всех особенный и очень многие мероприятия, которые проводились и будут проводиться этим летом, посвящены поэту… Мы конечно, не можем пройти мимо этой темы, потому что Александр Сергеевич гулял здесь, он здесь вырос, как поэт, сформировался, как классический русский романтический поэт. Я считаю, что его талант зародился именно в наших садах. И мы понимаем посвящение творчеству Пушкина, как не только попытку модельеров проиллюстрировать, может быть, моду той эпохи, но и как-то отозваться на его произведения…. 14-й раз мы проводим "Ассоциации", очень рады, что мы видим все больше и больше поклонников нашего проекта", - сказала журналистам директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.Свои коллекции на театрализованном дефиле "Пушкин. Вечная классика" представили модельеры: Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Владимир Бухинник, Саша Гапанович. Каждый дизайнер показал свою коллекцию трижды на разных площадках: Фрейлинский садик, лестница Камероновой галереи, рядом с павильоном "Грот", Зеркальный пруд, перед фасадом Екатерининского дворца. Завершающим стало общее дефиле в парке.Как отмечают организаторы, черно-белая коллекция Татьяны Парфеновой "Фан-клуб А.С.П." посвящена рукописям, почерку Пушкина, его рисункам на полях. В ней использованы как принты, так и фирменные вышивки модного дома. Стас Лопаткин в своей коллекции решил рассказать о тех, кто любил Пушкина, показать многогранность его личности и таланта. Владимир Бухинник свою коллекцию "Ай да Пушкин!" попытался наполнить жизнелюбием, которое было свойственно поэту, а также представить, каким бы был Пушкин в наше время. В числе созданных образов – Пиковая дама, в этой роли в черном вышла Татьяна Санаева: культовая ленинградская модель, которая в 1970-е работала в ленинградском Доме моделей. Лилия Киселенко поставила перед собой задачу показать игровой подход к костюму, поэтому в ее коллекции Пушкин – веселый и артистичный. Саша Гапанович назвала коллекцию "Царь-девица" и вдохновлялась при ее создании "Сказкой о царе Салтане".Арт-проект "Ассоциации" реализуется в ГМЗ "Царское Село" с 2009 года. "Ассоциации" не смогли состояться только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. Известные петербургские дизайнеры создают коллекции от кутюр на предложенную музеем-заповедником тему.Государственный музей-заповедник "Царское Село" - памятник мировой истории и культуры. Бывшая летняя резиденция российских императоров - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XIX века. Здесь расположены три парка, Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений: павильоны, мосты, мраморные скульптуры. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.

https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html

царское село

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

царское село, а. с. пушкин