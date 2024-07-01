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Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе - РИА Новости, 01.07.2024
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12:40 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/defiletsarskoeselo-1956596556.html
Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе
Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе - РИА Новости, 01.07.2024
Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе
Театрализованное дефиле, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялось в воскресенье в Екатерининском парке Государственного... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:40
2024-07-01T12:40
музейные маршруты россии
царское село
а. с. пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956591409_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_2d343df6a0e7359da1cd1032d0dd4896.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Театрализованное дефиле, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялось в воскресенье в Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село", передает корреспондент РИА Новости.В этом году музей-заповедник в рамках арт-проекта "Ассоциации" предложил известным дизайнерам одежды создать коллекции, посвященные 225-летию со дня рождения поэта.&quot;Этот год для всех особенный и очень многие мероприятия, которые проводились и будут проводиться этим летом, посвящены поэту… Мы конечно, не можем пройти мимо этой темы, потому что Александр Сергеевич гулял здесь, он здесь вырос, как поэт, сформировался, как классический русский романтический поэт. Я считаю, что его талант зародился именно в наших садах. И мы понимаем посвящение творчеству Пушкина, как не только попытку модельеров проиллюстрировать, может быть, моду той эпохи, но и как-то отозваться на его произведения…. 14-й раз мы проводим &quot;Ассоциации&quot;, очень рады, что мы видим все больше и больше поклонников нашего проекта&quot;, - сказала журналистам директор Государственного музея-заповедника &quot;Царское Село&quot; Ольга Таратынова.Свои коллекции на театрализованном дефиле "Пушкин. Вечная классика" представили модельеры: Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Владимир Бухинник, Саша Гапанович. Каждый дизайнер показал свою коллекцию трижды на разных площадках: Фрейлинский садик, лестница Камероновой галереи, рядом с павильоном "Грот", Зеркальный пруд, перед фасадом Екатерининского дворца. Завершающим стало общее дефиле в парке.Как отмечают организаторы, черно-белая коллекция Татьяны Парфеновой "Фан-клуб А.С.П." посвящена рукописям, почерку Пушкина, его рисункам на полях. В ней использованы как принты, так и фирменные вышивки модного дома. Стас Лопаткин в своей коллекции решил рассказать о тех, кто любил Пушкина, показать многогранность его личности и таланта. Владимир Бухинник свою коллекцию "Ай да Пушкин!" попытался наполнить жизнелюбием, которое было свойственно поэту, а также представить, каким бы был Пушкин в наше время. В числе созданных образов – Пиковая дама, в этой роли в черном вышла Татьяна Санаева: культовая ленинградская модель, которая в 1970-е работала в ленинградском Доме моделей. Лилия Киселенко поставила перед собой задачу показать игровой подход к костюму, поэтому в ее коллекции Пушкин – веселый и артистичный. Саша Гапанович назвала коллекцию "Царь-девица" и вдохновлялась при ее создании "Сказкой о царе Салтане".Арт-проект "Ассоциации" реализуется в ГМЗ "Царское Село" с 2009 года. "Ассоциации" не смогли состояться только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. Известные петербургские дизайнеры создают коллекции от кутюр на предложенную музеем-заповедником тему.Государственный музей-заповедник "Царское Село" - памятник мировой истории и культуры. Бывшая летняя резиденция российских императоров - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XIX века. Здесь расположены три парка, Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений: павильоны, мосты, мраморные скульптуры. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.
https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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царское село, а. с. пушкин
Музейные маршруты России, Царское Село, А. С. Пушкин

Театрализованное дефиле к 225-летию Пушкина прошло в Царском Селе

© Фото предоставлено Музеем-заповедником "ЦАрское село"Театрализованное дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе
Театрализованное дефиле Ассоциации в Екатерининском парке в Царском Селе
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "ЦАрское село"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Театрализованное дефиле, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялось в воскресенье в Екатерининском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село", передает корреспондент РИА Новости.
В этом году музей-заповедник в рамках арт-проекта "Ассоциации" предложил известным дизайнерам одежды создать коллекции, посвященные 225-летию со дня рождения поэта.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоказ коллекции Александры Гапанович во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
Дефиле Ассоциации в Царском Селе
Показ коллекции Александры Гапанович во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоказ коллекции Владимира Бухинника во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
Дефиле Ассоциации в Царском Селе
Показ коллекции Владимира Бухинника во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоказ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
Дефиле Ассоциации в Царском Селе
Показ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Показ коллекции Александры Гапанович во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Показ коллекции Владимира Бухинника во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Показ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3
«

"Этот год для всех особенный и очень многие мероприятия, которые проводились и будут проводиться этим летом, посвящены поэту… Мы конечно, не можем пройти мимо этой темы, потому что Александр Сергеевич гулял здесь, он здесь вырос, как поэт, сформировался, как классический русский романтический поэт. Я считаю, что его талант зародился именно в наших садах. И мы понимаем посвящение творчеству Пушкина, как не только попытку модельеров проиллюстрировать, может быть, моду той эпохи, но и как-то отозваться на его произведения…. 14-й раз мы проводим "Ассоциации", очень рады, что мы видим все больше и больше поклонников нашего проекта", - сказала журналистам директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

Свои коллекции на театрализованном дефиле "Пушкин. Вечная классика" представили модельеры: Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Владимир Бухинник, Саша Гапанович. Каждый дизайнер показал свою коллекцию трижды на разных площадках: Фрейлинский садик, лестница Камероновой галереи, рядом с павильоном "Грот", Зеркальный пруд, перед фасадом Екатерининского дворца. Завершающим стало общее дефиле в парке.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоказ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
Дефиле Ассоциации в Царском Селе
Показ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоказ коллекции Лилии Киселенко во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
Дефиле Ассоциации в Царском Селе
Показ коллекции Лилии Киселенко во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоказ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
Дефиле Ассоциации в Царском Селе
Показ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Показ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Показ коллекции Лилии Киселенко во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Показ коллекции Стаса Лопаткина во время театрализованного дефиле "Ассоциации" в Екатерининском парке в Царском Селе. "Ассоциации-2024" посвящены 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, тема года - "Пушкин. Вечная классика".
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Как отмечают организаторы, черно-белая коллекция Татьяны Парфеновой "Фан-клуб А.С.П." посвящена рукописям, почерку Пушкина, его рисункам на полях. В ней использованы как принты, так и фирменные вышивки модного дома. Стас Лопаткин в своей коллекции решил рассказать о тех, кто любил Пушкина, показать многогранность его личности и таланта. Владимир Бухинник свою коллекцию "Ай да Пушкин!" попытался наполнить жизнелюбием, которое было свойственно поэту, а также представить, каким бы был Пушкин в наше время. В числе созданных образов – Пиковая дама, в этой роли в черном вышла Татьяна Санаева: культовая ленинградская модель, которая в 1970-е работала в ленинградском Доме моделей. Лилия Киселенко поставила перед собой задачу показать игровой подход к костюму, поэтому в ее коллекции Пушкин – веселый и артистичный. Саша Гапанович назвала коллекцию "Царь-девица" и вдохновлялась при ее создании "Сказкой о царе Салтане".
Арт-проект "Ассоциации" реализуется в ГМЗ "Царское Село" с 2009 года. "Ассоциации" не смогли состояться только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. Известные петербургские дизайнеры создают коллекции от кутюр на предложенную музеем-заповедником тему.
Государственный музей-заповедник "Царское Село" - памятник мировой истории и культуры. Бывшая летняя резиденция российских императоров - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XIX века. Здесь расположены три парка, Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений: павильоны, мосты, мраморные скульптуры. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске
7 июня, 13:49
 
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