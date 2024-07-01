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Полпред президента в СКФО отметил темпы развития экономики Ингушетии - РИА Новости, 01.07.2024
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Республика Ингушетия
 
18:22 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/chayka-1956713788.html
Полпред президента в СКФО отметил темпы развития экономики Ингушетии
Полпред президента в СКФО отметил темпы развития экономики Ингушетии - РИА Новости, 01.07.2024
Полпред президента в СКФО отметил темпы развития экономики Ингушетии
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка отметил хорошие темпы развития экономики Ингушетии, а также лидирующие позиции республики по темпам рождаемости,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:22
2024-07-01T18:22
республика ингушетия
россия
скфо
северный кавказ
юрий чайка
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка отметил хорошие темпы развития экономики Ингушетии, а также лидирующие позиции республики по темпам рождаемости, сообщила пресс-служба главы региона. В понедельник Чайка побывал в Ингушетии с рабочей поездкой и провел двустороннюю встречу с главой региона Махмуд-Али Калиматовым. "В наше непростое время вы решаете социальные вопросы, обеспечиваете всем необходимым семьи участников специальной военной операции. Помимо этого, вы занимаете одно из лидирующих мест по темпам рождаемости. Хочу заметить, что в имеющихся стартовых условиях сложно поднять экономическую сферу. При этом, действительно, темпы развития, в том числе в экономике, находятся в Ингушетии сегодня на подъеме. Ваша работа в этом направлении дорогого стоит", – приводит слова Чайки пресс-служба. Калиматов рассказал полпреду, что именно в Ингушетии создан первый на Северном Кавказе алюминиевый кластер, в который входят 11 предприятий из разных российских регионов. Кроме того, республика стала единственным поставщиком рассады клубники в России. Ее выращиванием занимается крупнейшее в регионе агропредприятие "Сунжа". Кроме того, активно развивается садоводство, расширяет производство птицекомплекс "Южный". "Стараемся развиваться в части продуктовой обеспеченности региона. Работаем над увеличением производства сельскохозяйственной продукции и созданием новых предприятий для производства продуктов питания. Наша цель – обеспечить население региона качественной и доступной продукцией", – подчеркнул глава Ингушетии. Калиматов также сообщил о возможных путях решения тех вопросов, которые наиболее волнуют жителей республики. Это необходимость строительства новой больницы на 500 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену, завершение реконструкции федеральной автодороги "Кавказ" на территории региона и улучшение водоснабжения.
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россия, скфо, северный кавказ, юрий чайка, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Россия, СКФО, Северный Кавказ, Юрий Чайка, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов

Полпред президента в СКФО отметил темпы развития экономики Ингушетии

© Фото : Telegram/Правительство Республики Ингушетия Двухсторонняя встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
Двухсторонняя встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Telegram/Правительство Республики Ингушетия
Двухсторонняя встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
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НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка отметил хорошие темпы развития экономики Ингушетии, а также лидирующие позиции республики по темпам рождаемости, сообщила пресс-служба главы региона.
В понедельник Чайка побывал в Ингушетии с рабочей поездкой и провел двустороннюю встречу с главой региона Махмуд-Али Калиматовым.
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"В наше непростое время вы решаете социальные вопросы, обеспечиваете всем необходимым семьи участников специальной военной операции. Помимо этого, вы занимаете одно из лидирующих мест по темпам рождаемости. Хочу заметить, что в имеющихся стартовых условиях сложно поднять экономическую сферу. При этом, действительно, темпы развития, в том числе в экономике, находятся в Ингушетии сегодня на подъеме. Ваша работа в этом направлении дорогого стоит", – приводит слова Чайки пресс-служба.
Калиматов рассказал полпреду, что именно в Ингушетии создан первый на Северном Кавказе алюминиевый кластер, в который входят 11 предприятий из разных российских регионов. Кроме того, республика стала единственным поставщиком рассады клубники в России. Ее выращиванием занимается крупнейшее в регионе агропредприятие "Сунжа". Кроме того, активно развивается садоводство, расширяет производство птицекомплекс "Южный".
"Стараемся развиваться в части продуктовой обеспеченности региона. Работаем над увеличением производства сельскохозяйственной продукции и созданием новых предприятий для производства продуктов питания. Наша цель – обеспечить население региона качественной и доступной продукцией", – подчеркнул глава Ингушетии.
Калиматов также сообщил о возможных путях решения тех вопросов, которые наиболее волнуют жителей республики. Это необходимость строительства новой больницы на 500 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену, завершение реконструкции федеральной автодороги "Кавказ" на территории региона и улучшение водоснабжения.
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Республика ИнгушетияРоссияСКФОСеверный КавказЮрий ЧайкаРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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