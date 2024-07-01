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В Болгарии заявили, что засекретили свою позицию на грядущем саммите НАТО - РИА Новости, 01.07.2024
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14:43 01.07.2024 (обновлено: 14:56 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/bolgariya-1956637239.html
В Болгарии заявили, что засекретили свою позицию на грядущем саммите НАТО
В Болгарии заявили, что засекретили свою позицию на грядущем саммите НАТО - РИА Новости, 01.07.2024
В Болгарии заявили, что засекретили свою позицию на грядущем саммите НАТО
Техническое правительство Болгарии направит в Народное собрание (парламент) информацию о своей позиции на предстоящем саммите НАТО, но эти данные будут... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:43
2024-07-01T14:56
в мире
болгария
вашингтон (штат)
украина
румен радев
нато
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Техническое правительство Болгарии направит в Народное собрание (парламент) информацию о своей позиции на предстоящем саммите НАТО, но эти данные будут засекречены, заявил премьер-министр Димитар Главчев. Главчев возглавит делегацию Болгарии на саммите в Вашингтоне в связи с тем, что президент страны Румен Радев отказался от поездки. Сообщалось, что президент не принимает некоторые положения рамочной позиции, принятой советом министров относительно обязательств, которые берет на себя Болгария по конфликту на Украине. "Сегодня (в понедельник - ред.) я отправлю нашу позицию на саммите НАТО в секретный отдел канцелярии Национального собрания, чтобы каждый из депутатов, кто пожелает, мог с ней ознакомиться. Нет повода для спекуляций. Появились громкие заголовки о том, что правительство ведет страну к войне, но это абсурдные тезисы. Наша позиция ничем не отличается от решений Национального собрания", - цитирует слова технического премьера Болгарское национальное телевидение (БНТ). Глава правительства добавил, что публикация о позициях в формате "только для служебного пользования" перед саммитами является общепринятой практикой в странах НАТО. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
https://ria.ru/20240701/ryutte-1956636477.html
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болгария
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в мире, болгария, вашингтон (штат), украина, румен радев, нато
В мире, Болгария, Вашингтон (штат), Украина, Румен Радев, НАТО
В Болгарии заявили, что засекретили свою позицию на грядущем саммите НАТО

Премьер Главчев: информация о позиции Болгарии на саммите НАТО будет засекречена

© AP Photo / Valentina Petrova Болгария
 Болгария - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Valentina Petrova
Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Техническое правительство Болгарии направит в Народное собрание (парламент) информацию о своей позиции на предстоящем саммите НАТО, но эти данные будут засекречены, заявил премьер-министр Димитар Главчев.
Главчев возглавит делегацию Болгарии на саммите в Вашингтоне в связи с тем, что президент страны Румен Радев отказался от поездки. Сообщалось, что президент не принимает некоторые положения рамочной позиции, принятой советом министров относительно обязательств, которые берет на себя Болгария по конфликту на Украине.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Вчера, 14:40
«
"Сегодня (в понедельник - ред.) я отправлю нашу позицию на саммите НАТО в секретный отдел канцелярии Национального собрания, чтобы каждый из депутатов, кто пожелает, мог с ней ознакомиться. Нет повода для спекуляций. Появились громкие заголовки о том, что правительство ведет страну к войне, но это абсурдные тезисы. Наша позиция ничем не отличается от решений Национального собрания", - цитирует слова технического премьера Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Глава правительства добавил, что публикация о позициях в формате "только для служебного пользования" перед саммитами является общепринятой практикой в странах НАТО.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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В миреБолгарияВашингтон (штат)УкраинаРумен РадевНАТО
 
 
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