https://ria.ru/20240701/blokirovka-1956608536.html

Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*

Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным* - РИА Новости, 01.07.2024

Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*

Роскомнадзор ограничил доступ к книжному сайту BAbook по решению Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права, сообщили РИА... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:06

2024-07-01T13:06

2024-07-01T13:06

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_4674e59a6b78732787013881dedb1969.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к книжному сайту BAbook по решению Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее 30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). "Доступ к указанному ресурсу ограничен на основании акта Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права. На сайте предлагалась приобрести книгу одного из российских авторов, которую сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения", - говорится в сообщении. На сайте BAbook можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.* Включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240206/arest-1925665450.html

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, происшествия