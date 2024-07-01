https://ria.ru/20240701/blokirovka-1956608536.html
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным* - РИА Новости, 01.07.2024
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*
Роскомнадзор ограничил доступ к книжному сайту BAbook по решению Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права, сообщили РИА... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:06
2024-07-01T13:06
2024-07-01T13:06
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к книжному сайту BAbook по решению Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее 30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). "Доступ к указанному ресурсу ограничен на основании акта Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права. На сайте предлагалась приобрести книгу одного из российских авторов, которую сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения", - говорится в сообщении. На сайте BAbook можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.* Включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240206/arest-1925665450.html
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд, Происшествия
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*
Созданный Акуниным сайт заблокировали из-за неправомерного размещения книги