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Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным* - РИА Новости, 01.07.2024
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13:06 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/blokirovka-1956608536.html
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным* - РИА Новости, 01.07.2024
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*
Роскомнадзор ограничил доступ к книжному сайту BAbook по решению Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права, сообщили РИА... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:06
2024-07-01T13:06
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к книжному сайту BAbook по решению Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее 30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). "Доступ к указанному ресурсу ограничен на основании акта Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права. На сайте предлагалась приобрести книгу одного из российских авторов, которую сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения", - говорится в сообщении. На сайте BAbook можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.* Включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240206/arest-1925665450.html
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353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд, Происшествия
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*

Созданный Акуниным сайт заблокировали из-за неправомерного размещения книги

© iStock.com / PoikeНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Poike
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к книжному сайту BAbook по решению Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее 30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России
6 февраля, 13:16
"Доступ к указанному ресурсу ограничен на основании акта Мосгорсуда в связи с неправомерным размещением на сайте объекта авторского права. На сайте предлагалась приобрести книгу одного из российских авторов, которую сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения", - говорится в сообщении.
На сайте BAbook можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.
* Включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**
20 декабря 2023, 08:00
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Московский городской судПроисшествия
 
 
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