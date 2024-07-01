https://ria.ru/20240701/blinken-1956733822.html

Блинкен заявил, что никто не хочет новой войны между Израилем и "Хезболлой"

Блинкен заявил, что никто не хочет новой войны между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 01.07.2024

Блинкен заявил, что никто не хочет новой войны между Израилем и "Хезболлой"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни Израиль, ни ливанское движение "Хезболлах", ни поддерживающий его Иран не заинтересованы в новой войне на Ближнем РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:38

2024-07-01T19:38

2024-07-01T19:38

в мире

израиль

ливан

сша

энтони блинкен

исраэль кац

хасан насрулла

хезболла

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни Израиль, ни ливанское движение "Хезболлах", ни поддерживающий его Иран не заинтересованы в новой войне на Ближнем Востоке, но она может вспыхнуть против их воли. "Никто из основных игроков на самом деле не хочет войны. Израиль не хочет войны. Я не верю, что "Хезболлах" хочет войны. Ливан совершенно точно не хочет войны, поскольку станет ее главной жертвой. Я не верю, что Иран хочет войны - отчасти потому, что не желает уничтожения "Хезболлах", - сказал он, выступая в вашингтонском аналитическом центре Brookings. С другой стороны, по словам Блинкена, есть инерция, которая подталкивает регион к новой войне, и США пытаются ее остановить. Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240630/izrail-1956450935.html

https://ria.ru/20240627/stolknovenie-1955955967.html

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