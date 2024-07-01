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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы - РИА Новости, 02.07.2024
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения района Ново-Переделкино осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T15:07
2024-07-01T15:07
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения района Ново-Переделкино осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы. Во время осмотра мэр пообщался с местными жителями и сообщил о строительстве спортивного парка. "Здесь будет целый спортивный парк, не просто площадка... До первого сентября все закончим, будет отличный спортивный парк. И для пожилых, и для молодых, для всех", - сказал Собянин жителям района. Строительство многофункционального спортивного кластера на Лукинской улице началось в апреле 2024 года. На территории площадью разместят инфраструктуру для любителей экстремальных видов спорта, включая скейт-парк с трамплинами, памп-трек и площадку с бетонным боулом для катания и выполнения комбинаций на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX. Также предусмотрены комплекс воркаут, поле для мини-футбола и городошная площадка. Кроме того, там появится площадка с развивающими играми, на которой с помощью игровых элементов можно исследовать свет, звук и электричество. Завершить создание спортивного кластера на Лукинской улице планируется в августе 2024 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения района Ново-Переделкино осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы.
Во время осмотра мэр пообщался с местными жителями и сообщил о строительстве спортивного парка.
"Здесь будет целый спортивный парк, не просто площадка... До первого сентября все закончим, будет отличный спортивный парк. И для пожилых, и для молодых, для всех", - сказал Собянин
жителям района.
Строительство многофункционального спортивного кластера на Лукинской улице началось в апреле 2024 года. На территории площадью разместят инфраструктуру для любителей экстремальных видов спорта, включая скейт-парк с трамплинами, памп-трек и площадку с бетонным боулом для катания и выполнения комбинаций на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX. Также предусмотрены комплекс воркаут, поле для мини-футбола и городошная площадка.
Кроме того, там появится площадка с развивающими играми, на которой с помощью игровых элементов можно исследовать свет, звук и электричество. Завершить создание спортивного кластера на Лукинской улице планируется в августе 2024 года.