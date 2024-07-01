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Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве - РИА Новости, 01.07.2024
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13:27 01.07.2024 (обновлено: 14:26 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/biznesmen-1956615221.html
Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве
Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве - РИА Новости, 01.07.2024
Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве
В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:27
2024-07-01T14:26
происшествия
москва
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Расследуется уголовное дело в отношении четырех соучастников. &lt;...&gt; Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение", — говорится в публикации.Задержанным от 21 до 36 лет. Им предъявили обвинения по статье "Похищение человека".Следствие установило, что 28 июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в столице на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники и мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.В СК добавили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.Следователи будут просить суд арестовать обвиняемых.
https://ria.ru/20240628/zaderzhanie-1956140211.html
https://ria.ru/20240627/sud-1955822843.html
москва
брянск
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ
МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати
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происшествия, москва, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ)
Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве

Итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск, освободили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
"Расследуется уголовное дело в отношении четырех соучастников. <...> Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение", — говорится в публикации.
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Задержанным от 21 до 36 лет. Им предъявили обвинения по статье "Похищение человека".
Следствие установило, что 28 июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в столице на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники и мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.
По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.
В СК добавили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.
Следователи будут просить суд арестовать обвиняемых.
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