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Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве
Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве - РИА Новости, 01.07.2024
Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве
В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:27
2024-07-01T13:27
2024-07-01T14:26
происшествия
москва
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Расследуется уголовное дело в отношении четырех соучастников. <...> Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение", — говорится в публикации.Задержанным от 21 до 36 лет. Им предъявили обвинения по статье "Похищение человека".Следствие установило, что 28 июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в столице на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники и мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.В СК добавили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.Следователи будут просить суд арестовать обвиняемых.
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Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ
МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати
2024-07-01T13:27
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ)
Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве
Итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск, освободили