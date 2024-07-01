https://ria.ru/20240701/biznesmen-1956615221.html

Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве

Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве - РИА Новости, 01.07.2024

Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве

В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:27

2024-07-01T13:27

2024-07-01T14:26

происшествия

москва

брянск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Расследуется уголовное дело в отношении четырех соучастников. <...> Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение", — говорится в публикации.Задержанным от 21 до 36 лет. Им предъявили обвинения по статье "Похищение человека".Следствие установило, что 28 июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в столице на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники и мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.В СК добавили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.Следователи будут просить суд арестовать обвиняемых.

https://ria.ru/20240628/zaderzhanie-1956140211.html

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москва

брянск

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Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ МВД показало видео освобождения в Брянске итальянского бизнесмена, прикованного наручниками к кровати 2024-07-01T13:27 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, брянск, следственный комитет россии (ск рф)