https://ria.ru/20240701/biznes-ledi-1956715382.html

Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане

Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане - РИА Новости, 01.07.2024

Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане

Более 800 действующих и начинающих бизнес-леди прошли обучение по программе акселератора Lady007 в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:25

2024-07-01T18:25

2024-07-01T18:25

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 800 действующих и начинающих бизнес-леди прошли обучение по программе акселератора Lady007 в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект стартовал 18 мая и длился 1,5 месяца. За это время прошло 25 онлайн-мероприятий, три очные встречи и более 200 групповых мастермайндов. В проекте были задействованы 52 коуча, 36 кураторов и 12 спикеров. Таким образом, на акселераторе участницы смогли проанализировать свой бизнес с разных сторон, и узнали, как его развивать, и обеспечивать стабильную финансовую отдачу. "Считаю, бизнес-акселератор Lady007 в этом году прошел успешно благодаря насыщенной программе и опытным спикерам. Общее количество зарегистрированных участниц программы превысило рекордное число – 800 женщин, среди которых как действующие предпринимательницы, так и те, кто только собирается начать свое дело", – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко, ее слова приводит пресс-служба.В результате в финал проекта вошли 10 участниц, которые представили наиболее перспективные бизнес-проекты, но победительницами стали только две бизнес-леди. Они получили сертификаты и трекерское сопровождение проектов.

https://ria.ru/20240508/gospodderzhka-1944634503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика башкортостан, твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели