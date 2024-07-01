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Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане - РИА Новости, 01.07.2024
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Твой бизнес
 
18:25 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/biznes-ledi-1956715382.html
Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане
Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане - РИА Новости, 01.07.2024
Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане
Более 800 действующих и начинающих бизнес-леди прошли обучение по программе акселератора Lady007 в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:25
2024-07-01T18:25
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 800 действующих и начинающих бизнес-леди прошли обучение по программе акселератора Lady007 в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект стартовал 18 мая и длился 1,5 месяца. За это время прошло 25 онлайн-мероприятий, три очные встречи и более 200 групповых мастермайндов. В проекте были задействованы 52 коуча, 36 кураторов и 12 спикеров. Таким образом, на акселераторе участницы смогли проанализировать свой бизнес с разных сторон, и узнали, как его развивать, и обеспечивать стабильную финансовую отдачу. "Считаю, бизнес-акселератор Lady007 в этом году прошел успешно благодаря насыщенной программе и опытным спикерам. Общее количество зарегистрированных участниц программы превысило рекордное число – 800 женщин, среди которых как действующие предпринимательницы, так и те, кто только собирается начать свое дело", – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко, ее слова приводит пресс-служба.В результате в финал проекта вошли 10 участниц, которые представили наиболее перспективные бизнес-проекты, но победительницами стали только две бизнес-леди. Они получили сертификаты и трекерское сопровождение проектов.
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республика башкортостан, твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Республика Башкортостан, Твой бизнес – новости, Бизнес, Предприниматели

Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане

CC BY-SA 4.0 / Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан (cropped) / Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане
Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан (cropped) /
Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 800 действующих и начинающих бизнес-леди прошли обучение по программе акселератора Lady007 в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект стартовал 18 мая и длился 1,5 месяца. За это время прошло 25 онлайн-мероприятий, три очные встречи и более 200 групповых мастермайндов. В проекте были задействованы 52 коуча, 36 кураторов и 12 спикеров.
Таким образом, на акселераторе участницы смогли проанализировать свой бизнес с разных сторон, и узнали, как его развивать, и обеспечивать стабильную финансовую отдачу.
"Считаю, бизнес-акселератор Lady007 в этом году прошел успешно благодаря насыщенной программе и опытным спикерам. Общее количество зарегистрированных участниц программы превысило рекордное число – 800 женщин, среди которых как действующие предпринимательницы, так и те, кто только собирается начать свое дело", – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко, ее слова приводит пресс-служба.
В результате в финал проекта вошли 10 участниц, которые представили наиболее перспективные бизнес-проекты, но победительницами стали только две бизнес-леди. Они получили сертификаты и трекерское сопровождение проектов.
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