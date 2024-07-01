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Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля - РИА Новости, 01.07.2024
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:02
2024-07-01T19:02
2024-07-01T19:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 11,88 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля
Курс юаня на закрытии торгов Московской биржи вырос до 11,88 рубля