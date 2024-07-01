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Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля - РИА Новости, 01.07.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:02 01.07.2024 (обновлено: 19:03 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/birzha-1956727066.html
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля - РИА Новости, 01.07.2024
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:02
2024-07-01T19:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 11,88 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,88 рубля

Курс юаня на закрытии торгов Московской биржи вырос до 11,88 рубля

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Юани. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к китайской валюте: юань на закрытии подорожал до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 11,88 рубля.
Прохожий у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Вчера, 18:22
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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