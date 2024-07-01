https://ria.ru/20240701/bespilotniki-1956538362.html

В Брянской области сбили еще девять беспилотников

В Брянской области сбили еще девять беспилотников - РИА Новости, 01.07.2024

В Брянской области сбили еще девять беспилотников

Еще девять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:29

2024-07-01T03:29

2024-07-01T03:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

александр богомаз

россия

выгоничский район

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Еще девять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщил о девяти беспилотниках, сбитых над территорией региона."Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Шесть беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, три перехвачены на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html

брянская область

россия

выгоничский район

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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, россия, выгоничский район