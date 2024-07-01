https://ria.ru/20240701/bespilotniki-1956538362.html
В Брянской области сбили еще девять беспилотников
В Брянской области сбили еще девять беспилотников - РИА Новости, 01.07.2024
В Брянской области сбили еще девять беспилотников
Еще девять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:29
2024-07-01T03:29
2024-07-01T03:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Еще девять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщил о девяти беспилотниках, сбитых над территорией региона."Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Шесть беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, три перехвачены на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, россия, выгоничский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Выгоничский район
В Брянской области сбили еще девять беспилотников
Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью еще девять БПЛА ВСУ