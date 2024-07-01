https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956658278.html

В Белгородской области сбили три беспилотника

В Белгородской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 01.07.2024

В Белгородской области сбили три беспилотника

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили три беспилотника над Белгородской... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:02

2024-07-01T16:02

2024-07-01T16:05

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили три беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."1 июля около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия