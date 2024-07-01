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У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске - РИА Новости, 01.07.2024
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14:44 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/belorussiya-1956637559.html
У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске
У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске - РИА Новости, 01.07.2024
У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске
У Белоруссии есть ответ на любой сценарий провокаций Украины, но не хотелось бы, чтобы он проверял Минск на прочность, заявил глава администрации президента... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:44
2024-07-01T14:44
в мире
белоруссия
украина
минск
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. У Белоруссии есть ответ на любой сценарий провокаций Украины, но не хотелось бы, чтобы он проверял Минск на прочность, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. "Наши военные очень внимательно отслеживают с самого начала конфликта всю ситуацию на нашей южной границе... У нас на любой сценарий есть ответ. Не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то абсолютно ненужные провокации и как-то проверяла нас на прочность", - сказал Крутой журналистам. Он добавил, что Белоруссия - миролюбивая страна. "Если на нас никто нападать извне не будет, мы тоже никому создавать проблем не будем", - заключил Крутой.
https://ria.ru/20240630/matvienko-1956520821.html
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в мире, белоруссия, украина, минск
В мире, Белоруссия, Украина, Минск
У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске

Глава АП Белоруссии Крутой: у Минска есть ответ на любые провокации Украины

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМолодые люди на проспекте Независимости в Минске
Молодые люди на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Молодые люди на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. У Белоруссии есть ответ на любой сценарий провокаций Украины, но не хотелось бы, чтобы он проверял Минск на прочность, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.
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"Наши военные очень внимательно отслеживают с самого начала конфликта всю ситуацию на нашей южной границе... У нас на любой сценарий есть ответ. Не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то абсолютно ненужные провокации и как-то проверяла нас на прочность", - сказал Крутой журналистам.
Он добавил, что Белоруссия - миролюбивая страна. "Если на нас никто нападать извне не будет, мы тоже никому создавать проблем не будем", - заключил Крутой.
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