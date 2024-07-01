https://ria.ru/20240701/belorussiya-1956637559.html

У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске

У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске - РИА Новости, 01.07.2024

У Белоруссии есть ответ на украинские провокации, заявили в Минске

У Белоруссии есть ответ на любой сценарий провокаций Украины, но не хотелось бы, чтобы он проверял Минск на прочность, заявил глава администрации президента... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:44

2024-07-01T14:44

2024-07-01T14:44

в мире

белоруссия

украина

минск

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. У Белоруссии есть ответ на любой сценарий провокаций Украины, но не хотелось бы, чтобы он проверял Минск на прочность, заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. "Наши военные очень внимательно отслеживают с самого начала конфликта всю ситуацию на нашей южной границе... У нас на любой сценарий есть ответ. Не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то абсолютно ненужные провокации и как-то проверяла нас на прочность", - сказал Крутой журналистам. Он добавил, что Белоруссия - миролюбивая страна. "Если на нас никто нападать извне не будет, мы тоже никому создавать проблем не будем", - заключил Крутой.

https://ria.ru/20240630/matvienko-1956520821.html

https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, минск