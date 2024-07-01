https://ria.ru/20240701/belgorodskaya_oblast-1956533403.html

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2024

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T01:39

2024-07-01T01:39

2024-07-01T01:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/vypusknoy-1956330616.html

белгородская область

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белгородская область, белгород, происшествия