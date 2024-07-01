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На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:39 01.07.2024 (обновлено: 01:41 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/belgorodskaya_oblast-1956533403.html
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2024
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T01:39
2024-07-01T01:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/vypusknoy-1956330616.html
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белгородская область, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Происшествия
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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29 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородПроисшествия
 
 
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