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На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2024
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T01:39
2024-07-01T01:39
2024-07-01T01:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/vypusknoy-1956330616.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Происшествия
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА