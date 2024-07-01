https://ria.ru/20240701/belgorod-1956650443.html
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено - РИА Новости, 01.07.2024
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено, большая часть светофоров переведена в штатный режим работы, сообщил мэр Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:34
2024-07-01T15:34
2024-07-01T15:34
происшествия
белгородская область
белгород
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено, большая часть светофоров переведена в штатный режим работы, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено. Большая часть светофорных объектов уже переведена в штатный режим работы. Заторовых ситуаций на дорогах нет", — сообщил Демидов. Глава города добавил, что еще не запущены светофоры на перекрестках Щорса-Губкина, Ватутина-Губкина. По словам Демидова, сейчас специалисты восстанавливают их работу. Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956349420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, белгородская область, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Валентин Демидов
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено
Мэр Белгорода Демидов: энергоснабжение города полностью восстановлено