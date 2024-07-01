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Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено - РИА Новости, 01.07.2024
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15:34 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956650443.html
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено - РИА Новости, 01.07.2024
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено, большая часть светофоров переведена в штатный режим работы, сообщил мэр Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:34
2024-07-01T15:34
происшествия
белгородская область
белгород
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено, большая часть светофоров переведена в штатный режим работы, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено. Большая часть светофорных объектов уже переведена в штатный режим работы. Заторовых ситуаций на дорогах нет", — сообщил Демидов. Глава города добавил, что еще не запущены светофоры на перекрестках Щорса-Губкина, Ватутина-Губкина. По словам Демидова, сейчас специалисты восстанавливают их работу. Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956349420.html
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956552797.html
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происшествия, белгородская область, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Валентин Демидов
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено

Мэр Белгорода Демидов: энергоснабжение города полностью восстановлено

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено, большая часть светофоров переведена в штатный режим работы, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
"Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено. Большая часть светофорных объектов уже переведена в штатный режим работы. Заторовых ситуаций на дорогах нет", — сообщил Демидов.
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Глава города добавил, что еще не запущены светофоры на перекрестках Щорса-Губкина, Ватутина-Губкина. По словам Демидова, сейчас специалисты восстанавливают их работу.
Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии.
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Вчера, 09:11
 
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