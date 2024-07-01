Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956579947.html
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на фоне временных перерывов в подаче электроэнергии сообщил в своем Telegram-канале о запуске... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:44
2024-07-01T11:44
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909229518_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_5290944d7cfda3c445f541c019306bdb.jpg
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на фоне временных перерывов в подаче электроэнергии сообщил в своем Telegram-канале о запуске дополнительных номеров телефонов для вызова скорой медицинской помощи. Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект. "В связи с внештатной ситуацией в регионе запустили дополнительные номера телефонов для вызова скорой медицинской помощи", - написал Иконников. Он уточнил дополнительные номера: Белгородский район - 89524227747, Белгород (центральная подстанция) - 89524370102, Белгород (южная подстанция) – 89524370307, Яковлевская подстанция – 89087839221, Алексеевка подстанция – 89517640181, Борисовская подстанция – 89040998098, Валуйская подстанция – 89511583031, Старооскольская подстанция – 89040912003, Губкинская подстанция – 89507129349, Чернянская подстанция – 89517600650, Шебекинская подстанция – 89045366303.
https://ria.ru/20240701/voda-1956560465.html
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html
белгород
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909229518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e28503fdbb98b119141a4626954c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой

В Белгороде из-за перебоев со светом запустили допномера вызова скорой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на фоне временных перерывов в подаче электроэнергии сообщил в своем Telegram-канале о запуске дополнительных номеров телефонов для вызова скорой медицинской помощи.
Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды
Вчера, 10:23
"В связи с внештатной ситуацией в регионе запустили дополнительные номера телефонов для вызова скорой медицинской помощи", - написал Иконников.
Он уточнил дополнительные номера: Белгородский район - 89524227747, Белгород (центральная подстанция) - 89524370102, Белгород (южная подстанция) – 89524370307, Яковлевская подстанция – 89087839221, Алексеевка подстанция – 89517640181, Борисовская подстанция – 89040998098, Валуйская подстанция – 89511583031, Старооскольская подстанция – 89040912003, Губкинская подстанция – 89507129349, Чернянская подстанция – 89517600650, Шебекинская подстанция – 89045366303.
В Белгороде не работают светофоры и есть проблемы с интернетом - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии
Вчера, 09:16
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала