https://ria.ru/20240701/belgorod-1956579947.html
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на фоне временных перерывов в подаче электроэнергии сообщил в своем Telegram-канале о запуске... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:44
2024-07-01T11:44
2024-07-01T11:44
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909229518_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_5290944d7cfda3c445f541c019306bdb.jpg
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на фоне временных перерывов в подаче электроэнергии сообщил в своем Telegram-канале о запуске дополнительных номеров телефонов для вызова скорой медицинской помощи. Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект. "В связи с внештатной ситуацией в регионе запустили дополнительные номера телефонов для вызова скорой медицинской помощи", - написал Иконников. Он уточнил дополнительные номера: Белгородский район - 89524227747, Белгород (центральная подстанция) - 89524370102, Белгород (южная подстанция) – 89524370307, Яковлевская подстанция – 89087839221, Алексеевка подстанция – 89517640181, Борисовская подстанция – 89040998098, Валуйская подстанция – 89511583031, Старооскольская подстанция – 89040912003, Губкинская подстанция – 89507129349, Чернянская подстанция – 89517600650, Шебекинская подстанция – 89045366303.
https://ria.ru/20240701/voda-1956560465.html
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html
белгород
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909229518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e28503fdbb98b119141a4626954c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район
В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой
В Белгороде из-за перебоев со светом запустили допномера вызова скорой