https://ria.ru/20240701/belgorod-1956579947.html

В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой

В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой - РИА Новости, 01.07.2024

В Белгородской области запустили дополнительные номера для вызова скорой

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на фоне временных перерывов в подаче электроэнергии сообщил в своем Telegram-канале о запуске... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:44

2024-07-01T11:44

2024-07-01T11:44

происшествия

белгород

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на фоне временных перерывов в подаче электроэнергии сообщил в своем Telegram-канале о запуске дополнительных номеров телефонов для вызова скорой медицинской помощи. Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект. "В связи с внештатной ситуацией в регионе запустили дополнительные номера телефонов для вызова скорой медицинской помощи", - написал Иконников. Он уточнил дополнительные номера: Белгородский район - 89524227747, Белгород (центральная подстанция) - 89524370102, Белгород (южная подстанция) – 89524370307, Яковлевская подстанция – 89087839221, Алексеевка подстанция – 89517640181, Борисовская подстанция – 89040998098, Валуйская подстанция – 89511583031, Старооскольская подстанция – 89040912003, Губкинская подстанция – 89507129349, Чернянская подстанция – 89517600650, Шебекинская подстанция – 89045366303.

https://ria.ru/20240701/voda-1956560465.html

https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район