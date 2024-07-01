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Сын Байдена хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку - РИА Новости, 01.07.2024
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11:24 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/bayden-1956572660.html
Сын Байдена хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку
Сын Байдена хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку - РИА Новости, 01.07.2024
Сын Байдена хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку и показал себя хватким и владеющим фактами, сообщает газета New... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:24
2024-07-01T11:24
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку и показал себя хватким и владеющим фактами, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Сильнее всех Байдена призывал сопротивляться давлению и не выбывать из предвыборной гонки его сын Хантер Байден, с которым президент всегда советуется... Хантер Байден хочет, чтобы американцы видели его отца таким, каким его знает он - хватким и владеющим фактами, а не запинающимся, стареющим президентом, которого американцы видели вечером в четверг", - пишет издание. Газета также сообщает, что Байдена поддерживает вся его семья - жена, дети и внуки. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html
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в мире, сша, атланта, хантер байден, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Хантер Байден, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Сын Байдена хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку

New York Times: Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку и показал себя хватким и владеющим фактами, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Сильнее всех Байдена призывал сопротивляться давлению и не выбывать из предвыборной гонки его сын Хантер Байден, с которым президент всегда советуется... Хантер Байден хочет, чтобы американцы видели его отца таким, каким его знает он - хватким и владеющим фактами, а не запинающимся, стареющим президентом, которого американцы видели вечером в четверг", - пишет издание.
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Газета также сообщает, что Байдена поддерживает вся его семья - жена, дети и внуки.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия по телевизионным дебатам - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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В миреСШААтлантаХантер БайденДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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