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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:28
2024-07-01T17:28
2024-07-01T17:28
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происшествия
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия — повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе город Грайворон и село Безымено были атакованы беспилотниками. В городе дрон-камикадзе врезался в многоквартирный дом, в результате выбито окно в квартире. В селе Безымено после сбросов боеприпасов загорелись два частных дома. "В Борисовском районе в селе Богун-Городок после атак беспилотников разрушены пять частных домов… Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет