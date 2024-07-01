https://ria.ru/20240701/ataka-1956697708.html

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:28

2024-07-01T17:28

2024-07-01T17:28

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия — повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе город Грайворон и село Безымено были атакованы беспилотниками. В городе дрон-камикадзе врезался в многоквартирный дом, в результате выбито окно в квартире. В селе Безымено после сбросов боеприпасов загорелись два частных дома. "В Борисовском районе в селе Богун-Городок после атак беспилотников разрушены пять частных домов… Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html

https://ria.ru/20240701/smi-1956637941.html

белгородская область

белгородский район

грайворон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины