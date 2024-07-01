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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ataka-1956697708.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:28
2024-07-01T17:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия — повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе город Грайворон и село Безымено были атакованы беспилотниками. В городе дрон-камикадзе врезался в многоквартирный дом, в результате выбито окно в квартире. В селе Безымено после сбросов боеприпасов загорелись два частных дома. "В Борисовском районе в селе Богун-Городок после атак беспилотников разрушены пять частных домов… Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия — повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что в Грайворонском округе город Грайворон и село Безымено были атакованы беспилотниками. В городе дрон-камикадзе врезался в многоквартирный дом, в результате выбито окно в квартире. В селе Безымено после сбросов боеприпасов загорелись два частных дома.
«
"В Борисовском районе в селе Богун-Городок после атак беспилотников разрушены пять частных домов… Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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