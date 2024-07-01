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В Анапе подросток на гидроцикле сбил девочку - РИА Новости, 01.07.2024
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13:58 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/anapa-1956624777.html
В Анапе подросток на гидроцикле сбил девочку
В Анапе подросток на гидроцикле сбил девочку - РИА Новости, 01.07.2024
В Анапе подросток на гидроцикле сбил девочку
Доследственная проверка началась после того, как молодой человек на гидроцикле вылетел на пляж в Анапе и сбил девочку, сообщило западное межрегиональное... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:58
2024-07-01T13:58
происшествия
анапа
россия
черное море
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Доследственная проверка началась после того, как молодой человек на гидроцикле вылетел на пляж в Анапе и сбил девочку, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Уточняется, что в воскресенье днём несовершеннолетний катался на гидроцикле в акватории Черного моря в районе поселка Витязево в Анапе. Он вылетел на участок береговой линии и по касательной задел девочку 2014 года рождения. "Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что у пострадавшей девочки нет серьезных телесных повреждений.
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происшествия, анапа, россия, черное море, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анапа, Россия, Черное море, Следственный комитет России (СК РФ)
В Анапе подросток на гидроцикле сбил девочку

В Анапе молодой человек на гидроцикле вылетел на пляж и сбил девочку

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдыхающий катается на гидроцикле
Отдыхающий катается на гидроцикле - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отдыхающий катается на гидроцикле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Доследственная проверка началась после того, как молодой человек на гидроцикле вылетел на пляж в Анапе и сбил девочку, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Уточняется, что в воскресенье днём несовершеннолетний катался на гидроцикле в акватории Черного моря в районе поселка Витязево в Анапе. Он вылетел на участок береговой линии и по касательной задел девочку 2014 года рождения.
"Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у пострадавшей девочки нет серьезных телесных повреждений.
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ПроисшествияАнапаРоссияЧерное мореСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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