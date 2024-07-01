https://ria.ru/20240701/aglomeratsii-1956708083.html

В развитие опорных агломераций Мурманской области вложат 4 трлн рублей

В развитие опорных агломераций Мурманской области вложат 4 трлн рублей - РИА Новости, 01.07.2024

В развитие опорных агломераций Мурманской области вложат 4 трлн рублей

Свыше четырех триллионов рублей планируется вложить в развитие опорных агломераций Мурманской области до 2035 года, из которых порядка 72% – частные инвестиции, РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:56

2024-07-01T17:56

2024-07-01T17:56

мурманская область

жкх

мурманская область

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арктика

андрей чибис

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максим орешкин

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МУРМАНСК, 1 июл – РИА Новости. Свыше четырех триллионов рублей планируется вложить в развитие опорных агломераций Мурманской области до 2035 года, из которых порядка 72% – частные инвестиции, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник. "Для всех этих агломераций вместе с частными деньгами, частными инвестициями в экономику потребуется вложение… четырех триллионов рублей", - сказал Чибис. Он пояснил, что инвестиционный портфель до 2035 года составляет более трех триллионов рублей. Для новых проектов планируется создание в общей сложности свыше 30 тысяч новых рабочих мест. Из более чем четырех триллионов рублей более 2,9 триллиона рублей, или 72% – это частные инвестиции. Потребность в бюджетном финансировании составляет порядка 550 миллиардов рублей – на один бюджетный рубль планируется шесть рублей частных инвестиций. В мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Мурманской области предложил ввести понятие "опорные арктические города". По поручению президента Владимира Путина по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. "Почти год шла кропотливая работа над составлением подробного плана развития всех населенных пунктов, входящих в агломерации. И в них проживает порядка 70% северян Мурманской области. При разработке этих материалов мы опирались на мнение жителей и проводили открытый сбор предложений, где каждый житель мог внести свои предложения и идеи", - отметил Чибис. Он пояснил, что более 10 тысяч северян приняли участие в опросах. Кроме того, более 500 экспертов из разных сфер вносили отраслевые предложения на стратсессиях. "Важно, что эта работа проводилась не в тиши кабинетов или экспертных площадок. В ее основе – предложения жителей, потому что необходимо сделать так, чтобы мастер-планы отвечали всем их запросам", – добавил глава региона. Правительством Мурманской области совместно с институтом развития ДОМ.РФ разработаны мастер-планы опорных населенных пунктов АЗРФ в Мурманской области. На прошлой неделе они были представлены заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину и главе Минвостокразвития Алексею Чекункову. Сейчас готовятся материалы для представления мастер-планов президенту. "Еще раз поясню, почему эта работа так важна. Мастер-планы станут основой комплексных программ социально-экономического развития наших арктических городов. Главная задача – улучшить условия жизни северян, обеспечить развитие экономики, модернизацию производства и транспортной инфраструктуры. И мы планируем привлечь внебюджетное и федеральное финансирование помимо средств регионального бюджета", – отметил глава региона. Также власти будут работать над тем, чтобы добиться комплексных решений, которые помогут всем агломерациям еще активнее развиваться. Среди них: запуск программы комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с выделением средств федерального бюджета; запуск программы доступного арендного жилья и обеспечение расселения аварийного жилфонда. По словам главы региона, важно также добиться дополнительного федерального финансирования на благоустройство дворовых территорий, увеличения объёмов финансирования системы здравоохранения и выделения федерального софинансирования на переоборудование источников теплоснабжения в рамках проведения мероприятий по газификации Мурманской области.

https://ria.ru/20230919/zavod-1897307961.html

https://ria.ru/20231009/plan-1901621310.html

https://ria.ru/20231211/aglomeratsii-1915192792.html

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Алёна Пава

жкх, мурманская область, россия, арктика, андрей чибис, владимир путин, максим орешкин